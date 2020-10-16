***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.10.2020 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.10.2020
Alım
250,00
1.625,00
16.10.2020
Satım
250,00
1.632,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882239
BIST
18:051.193
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 12,30
|Açılış
|: 1.185
|
|Önceki Kapanış
|: 1.180
|
1.194
En Düşük
1.183
18:057,9260
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0064
|Açılış
|: 7,9220
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9350
|
7,9577
En Düşük
7,8869
18:059,2910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0050
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2750
|
9,3412
En Düşük
9,2449
18:05482,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,90%
|| -4,40
|Açılış
|: 482,91
|
|Önceki Kapanış
|: 487,31
|
489,15
En Düşük
482,25
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCTL
|32,78
|147.515.392
|% 10,00
|
|ATAGY
|4,18
|10.868.941
|% 10,00
|
|ITTFH
|9,13
|372.780.482
|% 10,00
|
|TKURU
|357,50
|42.590.054
|% 10,00
|
|DAGHL
|17,71
|35.891.640
|% 10,00
|
|POLTK
|353,00
|6.799.839
|% -9,99
|
|UZERB
|36,40
|3.498.622
|% -9,99
|
|BASCM
|9,37
|115.167
|% -9,99
|
|EMNIS
|37,58
|104.961
|% -9,97
|
|YAPRK
|55,20
|1.127.018
|% -9,95
|
|GARAN
|7,18
|1.265.949.852
|% 2,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|SISE
|6,78
|1.221.410.734
|% 0,89
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|SKBNK
|1,84
|672.331.090
|% 6,36
|
|TSKB
|1,28
|459.912.459
|% 8,47
|
|ALBRK
|1,63
|598.761.422
|% 3,16
|
|IHLGM
|1,74
|623.002.797
|% 9,43
|
|PETKM
|4,63
|1.255.326.508
|% -1,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9193
|7,9260
|% -0,08
|
|Euro
|9,2813
|9,2910
|% -0,05
|
|Sterlin
|10,1803
|10,2314
|% -0,36
|
|Frank
|8,6020
|8,6538
|% -0,55
|
|Riyal
|2,1004
|2,1110
|% -0,49
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|-9,44
|
|Altın Gr.
|483
|483
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.212
|3.260
|8,00
|
|Tam
|3.197
|3.277
|11,87
|
|Yarım
|1.545
|1.585
|5,75
|
|Çeyrek
|775
|793
|2,87
|
|Gümüş.Ons
|24,22
|24,26
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,14
|6,15
|-0,05
|
|B. Petrol
|42,91
|42,91
|-0,25
|
Seans Raporu
18:05
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17:59DOAS
Yüzde 7.12 oranında artışla 17.76 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 510, 762 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 1, 192 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 17, 525.00 milyon TL de
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17:58PEGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 2.59 lira fiyatla işlem gören hissede 46, 546, 802 adet işlem