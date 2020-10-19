***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.10.2020 19:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.10.2020
Alım
2.000,00
13.445,00
19.10.2020
Satım
1.750,00
11.855,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/882460
BIST
18:051.205
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 12,64
|Açılış
|: 1.195
|
|Önceki Kapanış
|: 1.193
|
1.209
En Düşük
1.195
18:057,8806
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0019
|Açılış
|: 7,9090
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9320
|
7,8818
En Düşük
7,8721
18:059,2814
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0059
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2800
|
9,2836
En Düşük
9,2662
18:05482,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -2,40
|Açılış
|: 482,40
|
|Önceki Kapanış
|: 484,61
|
487,10
En Düşük
481,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|11,33
|107.883.010
|% 10,00
|
|SNGYO
|2,75
|152.922.342
|% 10,00
|
|NUHCM
|30,14
|37.455.916
|% 10,00
|
|RAYSG
|19,14
|7.295.039
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.218,10
|5.473.938
|% 10,00
|
|MERKO
|21,60
|31.096.334
|% -10,00
|
|YAPRK
|49,68
|11.973.582
|% -10,00
|
|ARTI
|11,92
|1.497.831
|% -9,97
|
|ORMA
|13,48
|859.587
|% -9,95
|
|COSMO
|8,78
|537.819
|% -9,95
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|SISE
|6,86
|1.074.805.126
|% 1,18
|
|AKBNK
|5,41
|1.009.378.016
|% 4,04
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|HALKB
|5,21
|767.652.666
|% 1,76
|
|SKBNK
|2,00
|868.385.648
|% 8,70
|
|ALBRK
|1,73
|750.105.137
|% 6,13
|
|GARAN
|7,50
|2.794.247.640
|% 4,46
|
|YKBNK
|2,31
|584.497.474
|% 4,52
|
|IHLGM
|1,43
|328.803.652
|% -4,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8734
|7,8816
|% 0,04
|
|Euro
|9,2747
|9,2839
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,1713
|10,2223
|% -0,46
|
|Frank
|8,6220
|8,6739
|% -0,16
|
|Riyal
|2,0941
|2,1046
|% -0,69
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.905
|0,26
|
|Altın Gr.
|482
|482
|-2,21
|
|Cumhuriyet
|3.209
|3.257
|3,00
|
|Tam
|3.196
|3.276
|5,02
|
|Yarım
|1.545
|1.584
|2,42
|
|Çeyrek
|775
|792
|1,22
|
|Gümüş.Ons
|24,37
|24,42
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,01
|
|B. Petrol
|42,48
|42,48
|-0,45
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 18, 58 artarak (% 1.41 ) 1, 334
-
17:59XU100
Endeks 1, 208 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 20, 634.00 milyon TL de
-
17:59AVGYO
Yüzde 9.75 oranında artışla 3.49 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 618, 889 adet işlem
-
17:58TSKB
Yüzde 9.37 oranında artışla 1.40 lira fiyatla işlem gören hissede 160, 705, 111 adet işlem
-
17:55CMENT
Yüzde 4.97 oranında artışla 34.66 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 011 adet işlem