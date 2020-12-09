***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
09.12.2020 18:48
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
09.12.2020
Alım
250,00
1.575,00
09.12.2020
Satım
250,00
1.590,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892498
BIST
18:051.350
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 10,43
|Açılış
|: 1.342
|
|Önceki Kapanış
|: 1.340
|
1.361
En Düşük
1.342
18:057,8334
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0143
|Açılış
|: 7,8150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8300
|
7,8527
En Düşük
7,7896
18:059,4620
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0073
|Açılış
|: 9,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4750
|
9,5191
En Düşük
9,4371
18:05464,35
En Yüksek
|Değişim
|: -1,24%
|| -5,83
|Açılış
|: 464,35
|
|Önceki Kapanış
|: 470,18
|
470,40
En Düşük
461,03
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CASA
|126,50
|1.608.034
|% 10,00
|
|AKFGY
|4,73
|26.835.264
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,12
|14.810.936
|% 9,99
|
|TKNSA
|14,11
|88.835.978
|% 9,98
|
|BERA
|18,07
|88.085.122
|% 9,98
|
|POLTK
|298,80
|2.541.767
|% -10,00
|
|ISATR
|274.500,00
|274.500
|% -10,00
|
|PAMEL
|25,12
|1.047.636
|% -9,96
|
|ROYAL
|4,73
|2.794.056
|% -9,90
|
|SAFKR
|13,40
|18.867.634
|% -9,89
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|EREGL
|13,54
|2.917.679.978
|% 0,67
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|SELEC
|17,98
|2.170.624.537
|% -0,99
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|DOHOL
|3,12
|2.119.751.951
|% 8,71
|
|GARAN
|9,28
|4.594.072.924
|% 3,80
|
|PETKM
|4,74
|2.396.619.747
|% -3,07
|
|EKGYO
|2,05
|678.772.593
|% 0,00
|
|KRDMD
|5,09
|1.615.495.919
|% -2,68
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8273
|7,8334
|% 0,18
|
|Euro
|9,4555
|9,4620
|% -0,08
|
|Sterlin
|10,4383
|10,4906
|% 0,28
|
|Frank
|8,7475
|8,8002
|% -0,12
|
|Riyal
|2,0770
|2,0875
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.846
|-24,78
|
|Altın Gr.
|463
|463
|-7,09
|
|Cumhuriyet
|3.094
|3.141
|-24,00
|
|Tam
|3.078
|3.155
|-25,20
|
|Yarım
|1.488
|1.526
|-12,19
|
|Çeyrek
|746
|763
|-6,10
|
|Gümüş.Ons
|24,08
|24,13
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,05
|6,06
|-0,12
|
|B. Petrol
|49,35
|49,35
|0,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:58TKNSA
Yüzde 9.98 oranında artışla 14.11 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 521, 868 adet işlem
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 14, 08 artarak (% 1.17 ) 1, 222
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17:56
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