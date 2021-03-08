***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.03.2021 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.03.2021
Alım
2.250,00
21.207,50
08.03.2021
Satım
2.250,00
21.260,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/916184
BIST
18:051.530
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -11,71
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.542
|
1.554
En Düşük
1.527
18:057,7756
En Yüksek
|Değişim
|: 3,23%
|| 0,2436
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5180
|
7,7815
En Düşük
7,4989
18:059,2155
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 0,2355
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,2242
En Düşük
8,8190
18:05417,63
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 6,35
|Açılış
|: 417,63
|
|Önceki Kapanış
|: 411,29
|
419,28
En Düşük
410,04
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VKFYO
|8,91
|49.515.899
|% 10,00
|
|FADE
|11,55
|74.342.113
|% 10,00
|
|ISATR
|250.459,00
|250.459
|% 10,00
|
|ISBTR
|49.500,00
|1.876.250
|% 10,00
|
|SNKRN
|30,80
|1.692.337
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,32
|1.253.758
|% -10,00
|
|KSTUR
|343,00
|1.478.390
|% -10,00
|
|EPLAS
|38,40
|15.709.490
|% -9,99
|
|KENT
|350,80
|6.263.357
|% -9,98
|
|CASA
|159,00
|4.430.819
|% -9,97
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|KOZAL
|132,80
|1.529.001.681
|% 3,03
|
|KRDMD
|7,26
|1.336.883.247
|% -0,55
|
|THYAO
|14,65
|1.296.760.801
|% -0,88
|
|PETKM
|6,23
|2.025.885.855
|% 3,49
|
|EKGYO
|2,37
|785.857.625
|% -3,66
|
|GARAN
|9,00
|2.289.956.982
|% -2,70
|
|HALKB
|5,36
|1.030.359.077
|% -0,56
|
|SKBNK
|1,37
|259.852.991
|% -2,84
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7535
|7,7756
|% 3,23
|
|Euro
|9,1907
|9,2155
|% 2,62
|
|Sterlin
|10,6353
|10,6887
|% 2,28
|
|Frank
|8,2248
|8,2743
|% 2,07
|
|Riyal
|2,0529
|2,0632
|% 2,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.680
|1.680
|-18,36
|
|Altın Gr.
|416
|416
|5,03
|
|Cumhuriyet
|2.778
|2.820
|39,00
|
|Tam
|2.764
|2.834
|36,87
|
|Yarım
|1.336
|1.371
|17,84
|
|Çeyrek
|670
|686
|8,92
|
|Gümüş.Ons
|25,12
|25,14
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,15
|
|B. Petrol
|68,69
|68,69
|-0,67
|