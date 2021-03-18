***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
18.03.2021 18:38
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
18.03.2021
Alım
2.000,00
18.362,50
18.03.2021
Satım
2.000,00
18.457,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919107
BIST
18:051.551
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -11,18
|Açılış
|: 1.568
|
|Önceki Kapanış
|: 1.562
|
1.575
En Düşük
1.548
18:057,3027
En Yüksek
|Değişim
|: -2,57%
|| -0,1927
|Açılış
|: 7,3800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,5100
|
7,5644
En Düşük
7,2859
18:058,7257
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -0,2645
|Açılış
|: 8,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9450
|
9,0489
En Düşük
8,7054
18:05406,68
En Yüksek
|Değişim
|: -3,30%
|| -13,87
|Açılış
|: 406,68
|
|Önceki Kapanış
|: 420,55
|
422,88
En Düşük
405,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PAMEL
|31,02
|7.493.091
|% 10,00
|
|CLEBI
|330,00
|215.476.778
|% 10,00
|
|ERBOS
|68,85
|103.133.701
|% 9,98
|
|BLCYT
|11,46
|66.202.439
|% 9,98
|
|GOLTS
|65,05
|54.297.837
|% 9,97
|
|UZERB
|56,70
|821.123
|% -10,00
|
|VAKKO
|15,84
|35.943.219
|% -10,00
|
|SANKO
|14,39
|169.671.321
|% -9,95
|
|YBTAS
|16.500,00
|286.789
|% -7,82
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|FROTO
|212,00
|2.573.669.491
|% -7,50
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|THYAO
|13,94
|1.337.789.701
|% -4,19
|
|KRDMD
|7,59
|1.070.445.923
|% -0,26
|
|GARAN
|9,04
|3.576.240.045
|% 3,31
|
|ODAS
|4,02
|1.491.470.368
|% 7,77
|
|EKGYO
|2,17
|678.918.212
|% -0,46
|
|YKBNK
|2,75
|827.091.018
|% 2,23
|
|TSKB
|1,70
|318.993.249
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2978
|7,3027
|% -2,57
|
|Euro
|8,7133
|8,7257
|% -2,94
|
|Sterlin
|10,1414
|10,1923
|% -2,80
|
|Frank
|7,8308
|7,8779
|% -3,21
|
|Riyal
|1,9416
|1,9513
|% -2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|-13,55
|
|Altın Gr.
|406
|407
|-14,02
|
|Cumhuriyet
|2.726
|2.767
|-51,00
|
|Tam
|2.710
|2.780
|-54,08
|
|Yarım
|1.310
|1.345
|-26,16
|
|Çeyrek
|657
|672
|-13,08
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,21
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|6,15
|6,15
|-0,19
|
|B. Petrol
|64,29
|64,29
|-3,71
|