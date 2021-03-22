***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.03.2021 18:46
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.03.2021
Alım
2.935,00
24.202,65
22.03.2021
Satım
2.685,00
22.261,25
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/919821
BIST
18:051.379
En Yüksek
|Değişim
|: -9,79%
|| -149,74
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.492
En Düşük
1.379
18:057,7819
En Yüksek
|Değişim
|: 7,89%
|| 0,5688
|Açılış
|: 7,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
8,4786
En Düşük
7,5001
18:059,3598
En Yüksek
|Değişim
|: 8,96%
|| 0,7695
|Açılış
|: 9,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8400
|
10,0838
En Düşük
9,1509
18:05437,47
En Yüksek
|Değişim
|: 8,06%
|| 32,64
|Açılış
|: 437,47
|
|Önceki Kapanış
|: 404,83
|
475,50
En Düşük
420,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TRILC
|31,32
|106.955.714
|% 9,97
|
|AVHOL
|9,28
|18.524.641
|% 9,95
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|DOCO
|614,50
|121.880.800
|% 0,41
|
|ISATR
|270.000,00
|270.000
|% 0,00
|
|KOZAL
|109,80
|621.384.951
|% -10,00
|
|EGPRO
|32,40
|9.961.995
|% -10,00
|
|ISYAT
|3,15
|10.051.026
|% -10,00
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|IZMDC
|2,25
|25.205.011
|% -10,00
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|FROTO
|205,60
|1.062.269.861
|% -9,98
|
|EREGL
|14,71
|1.022.666.550
|% -9,98
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|EKGYO
|1,89
|416.523.329
|% -10,00
|
|IHLAS
|0,76
|124.386.002
|% -9,52
|
|GARAN
|7,98
|1.141.748.628
|% -9,93
|
|BJKAS
|5,92
|854.957.876
|% 0,51
|
|SISE
|6,93
|805.318.882
|% -10,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7801
|7,7819
|% 7,89
|
|Euro
|9,3284
|9,3598
|% 8,96
|
|Sterlin
|10,8091
|10,8633
|% 8,38
|
|Frank
|8,4389
|8,4898
|% 9,15
|
|Riyal
|2,0793
|2,0897
|% 8,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|-6,08
|
|Altın Gr.
|437
|438
|32,70
|
|Cumhuriyet
|2.892
|2.935
|119,00
|
|Tam
|2.879
|2.953
|121,41
|
|Yarım
|1.391
|1.429
|58,73
|
|Çeyrek
|698
|714
|29,37
|
|Gümüş.Ons
|25,70
|25,73
|-0,53
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,38
|
|B. Petrol
|64,18
|64,18
|-0,37
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -158, 1 kaybederek (% -9.94 ) 1, 433
-
17:58XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 8 altında . İşlem hacmi 16, 453.00 milyon TL de
-
17:53XU100
Endeks 1, 379 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -9, 83 altında . İşlem hacmi 16, 405.00 milyon TL de
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SISE, KOZAL, BIMAS
-
17:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, DOHOL, YKBNK