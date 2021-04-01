***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.04.2021 18:47
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.04.2021
Alım
500,00
4.555,00
01.04.2021
Satım
250,00
2.300,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922700
BIST
18:051.427
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 34,83
|Açılış
|: 1.399
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.427
En Düşük
1.399
18:058,1219
En Yüksek
|Değişim
|: -1,43%
|| -0,1180
|Açılış
|: 8,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2300
|
8,2878
En Düşük
8,0950
18:059,6222
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -0,0464
|Açılış
|: 9,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6700
|
9,7559
En Düşük
9,5507
18:05450,27
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -2,05
|Açılış
|: 450,27
|
|Önceki Kapanış
|: 452,33
|
456,99
En Düşük
448,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MERIT
|264,00
|579.389
|% 10,00
|
|MMCAS
|5,83
|170.003
|% 10,00
|
|NIBAS
|19,04
|7.835.252
|% 9,99
|
|ARZUM
|24,22
|50.123.538
|% 9,99
|
|JANTS
|751,90
|8.643.091
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|774.605
|% -10,00
|
|UMPAS
|1,83
|544.712
|% -9,85
|
|DIRIT
|5,95
|141.192
|% -6,15
|
|INTEM
|49,00
|5.186.976
|% -4,95
|
|CEOEM
|6,09
|32.078.267
|% -4,25
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|KOZAL
|120,80
|1.118.027.537
|% 1,51
|
|FROTO
|203,90
|1.094.857.260
|% 5,48
|
|SASA
|47,30
|1.067.677.126
|% 4,83
|
|PETKM
|6,05
|926.614.786
|% 5,22
|
|GARAN
|7,01
|4.416.524.597
|% 4,78
|
|SKBNK
|1,23
|362.375.544
|% 3,36
|
|EKGYO
|1,92
|372.310.170
|% 0,52
|
|TSKB
|1,39
|225.918.808
|% 2,96
|
|ODAS
|3,57
|572.047.757
|% 2,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1087
|8,1219
|% -1,43
|
|Euro
|9,5725
|9,6222
|% -0,48
|
|Sterlin
|11,1804
|11,2365
|% -1,26
|
|Frank
|8,5876
|8,6393
|% -1,22
|
|Riyal
|2,1573
|2,1681
|% -1,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.726
|1.726
|18,27
|
|Altın Gr.
|450
|450
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.984
|3.029
|4,00
|
|Tam
|2.968
|3.044
|2,71
|
|Yarım
|1.434
|1.473
|1,30
|
|Çeyrek
|719
|736
|0,65
|
|Gümüş.Ons
|24,83
|24,87
|0,44
|
|Gümüş Gr.
|6,47
|6,48
|0,00
|
|B. Petrol
|63,94
|63,94
|1,20
|
Seans Raporu
18:05
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17:59ARZUM
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