***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
21.04.2021 21:19
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
21.04.2021
Alım
3.750,00
29.162,50
21.04.2021
Satım
3.400,00
26.427,53
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930304
BIST
18:051.330
En Yüksek
|Değişim
|: -2,55%
|| -34,79
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.309
18:058,1900
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,0828
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
18:059,8767
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 0,1078
|Açılış
|: 9,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8843
En Düşük
9,7531
18:05471,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 7,79
|Açılış
|: 471,69
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
473,47
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|FENER
|35,20
|119.005.152
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|4.127.068
|% 10,00
|
|ATSYH
|3,96
|146.426
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.966.499
|% 9,99
|
|MTRKS
|43,86
|245.546.596
|% 9,98
|
|BJKAS
|9,00
|11.853.648
|% -10,00
|
|INTEM
|28,80
|3.753.629
|% -10,00
|
|DARDL
|19,80
|21.811.780
|% -10,00
|
|ISKPL
|28,26
|42.685.278
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|113.274
|% -10,00
|
|EREGL
|17,84
|1.358.933.463
|% -2,14
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|KRDMD
|6,90
|661.916.799
|% -4,17
|
|THYAO
|10,90
|587.196.749
|% -2,33
|
|YKBNK
|2,07
|469.049.287
|% -2,36
|
|PETKM
|6,38
|1.157.193.754
|% -2,89
|
|GARAN
|6,96
|1.187.510.387
|% -1,83
|
|EKGYO
|1,81
|273.201.707
|% -1,63
|
|TSKB
|1,21
|136.245.966
|% -3,97
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1841
|8,1900
|% 1,02
|
|Euro
|9,8627
|9,8767
|% 1,10
|
|Sterlin
|11,3699
|11,4269
|% 0,88
|
|Frank
|8,8893
|8,9428
|% 0,77
|
|Riyal
|2,1761
|2,1870
|% 0,95
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|13,12
|
|Altın Gr.
|472
|472
|7,91
|
|Cumhuriyet
|3.108
|3.155
|47,00
|
|Tam
|3.094
|3.172
|50,30
|
|Yarım
|1.495
|1.534
|24,33
|
|Çeyrek
|750
|767
|12,17
|
|Gümüş.Ons
|26,50
|26,53
|0,67
|
|Gümüş Gr.
|6,97
|6,98
|0,23
|
|B. Petrol
|65,37
|65,37
|-1,20
|