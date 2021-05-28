***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.05.2021 19:14
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.05.2021
Alım
500,00
3.822,50
28.05.2021
Satım
500,00
3.847,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938797
BIST
18:051.422
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,03
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.423
En Düşük
1.401
18:058,5724
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,0742
|Açılış
|: 8,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,6136
En Düşük
8,4921
18:0510,4644
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0758
|Açılış
|: 10,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
18:05522,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,91%
|| 4,70
|Açılış
|: 522,95
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
525,15
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVHOL
|7,15
|5.986.130
|% 10,00
|
|IZTAR
|22,46
|26.060.084
|% 9,99
|
|UTPYA
|28,30
|1.591.737
|% 9,95
|
|VKING
|6,36
|6.298.703
|% 9,84
|
|YAYLA
|3,50
|48.151.984
|% 9,72
|
|GEDZA
|41,22
|64.567.256
|% -9,96
|
|KUTPO
|40,12
|74.683.176
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|37.281.129
|% -9,93
|
|TRILC
|42,28
|259.353.864
|% -9,08
|
|USAK
|2,34
|102.154.641
|% -8,95
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|EREGL
|19,21
|855.566.571
|% 1,86
|
|BIMAS
|64,25
|673.152.690
|% 6,29
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,16
|623.148.588
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,88
|386.330.705
|% -0,53
|
|GARAN
|7,98
|1.624.525.760
|% 0,25
|
|TSKB
|1,32
|121.379.532
|% 0,00
|
|THYAO
|12,98
|1.113.234.119
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5685
|8,5724
|% 0,87
|
|Euro
|10,4531
|10,4644
|% 0,73
|
|Sterlin
|12,1268
|12,1876
|% 0,78
|
|Frank
|9,4922
|9,5494
|% 0,59
|
|Riyal
|2,2788
|2,2903
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|2,42
|
|Altın Gr.
|523
|523
|4,80
|
|Cumhuriyet
|3.450
|3.502
|48,00
|
|Tam
|3.433
|3.521
|47,72
|
|Yarım
|1.659
|1.703
|23,08
|
|Çeyrek
|832
|852
|11,54
|
|Gümüş.Ons
|27,86
|27,89
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|7,67
|7,68
|0,06
|
|B. Petrol
|69,38
|69,38
|0,18
|