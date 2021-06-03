***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.06.2021 18:31
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.06.2021
Alım
2.188,00
18.040,38
03.06.2021
Satım
2.500,00
20.917,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939964
BIST
18:051.428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,60
|Açılış
|: 1.435
|
|Önceki Kapanış
|: 1.431
|
1.441
En Düşük
1.412
18:058,7159
En Yüksek
|Değişim
|: 1,43%
|| 0,1232
|Açılış
|: 8,7050
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,7201
En Düşük
8,5886
18:0510,5854
En Yüksek
|Değişim
|: 0,83%
|| 0,0874
|Açılış
|: 10,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4800
|
10,6128
En Düşük
10,4950
18:05523,81
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -3,44
|Açılış
|: 523,81
|
|Önceki Kapanış
|: 527,25
|
528,45
En Düşük
521,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKKO
|14,30
|88.641.500
|% 10,00
|
|KATMR
|3,63
|106.951.660
|% 10,00
|
|EPLAS
|30,36
|12.091.442
|% 10,00
|
|MZHLD
|42,42
|4.508.878
|% 9,95
|
|FRIGO
|21,12
|37.168.211
|% 9,94
|
|BALAT
|6,12
|490.922
|% -10,00
|
|ISKUR
|320.760,00
|320.760
|% -10,00
|
|KENT
|252,50
|4.838.667
|% -9,98
|
|KARSN
|4,21
|366.856.295
|% -9,85
|
|BRMEN
|2,40
|124.307
|% -7,69
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|SISE
|8,03
|808.946.304
|% 2,82
|
|PETKM
|6,32
|737.374.452
|% -0,94
|
|YKBNK
|2,20
|729.578.287
|% -0,45
|
|GARAN
|8,04
|1.481.304.239
|% -0,25
|
|THYAO
|13,99
|2.558.288.412
|% 2,49
|
|EKGYO
|1,94
|325.174.394
|% 0,52
|
|KRDMD
|7,67
|1.150.821.295
|% -1,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,7087
|8,7159
|% 1,43
|
|Euro
|10,5727
|10,5854
|% 0,83
|
|Sterlin
|12,2478
|12,3092
|% 0,89
|
|Frank
|9,5892
|9,6469
|% 0,62
|
|Riyal
|2,3157
|2,3273
|% 1,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.871
|1.871
|-37,55
|
|Altın Gr.
|524
|524
|-3,41
|
|Cumhuriyet
|3.470
|3.523
|-12,00
|
|Tam
|3.456
|3.543
|-14,21
|
|Yarım
|1.670
|1.714
|-6,88
|
|Çeyrek
|838
|857
|-3,44
|
|Gümüş.Ons
|27,32
|27,35
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|7,65
|7,65
|-0,14
|
|B. Petrol
|71,11
|71,11
|-0,24
|
Seans Raporu
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