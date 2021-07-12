***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.07.2021 20:26
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
Alım
750,00
5.370,00
12.07.2021
Satım
510,00
3.672,10
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/950479
BIST
18:001.357
En Yüksek
|Değişim
|: -1,55%
|| -21,32
|Açılış
|: 1.379
|
|Önceki Kapanış
|: 1.378
|
1.382
En Düşük
1.355
18:008,6380
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -0,0201
|Açılış
|: 8,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6500
|
8,6751
En Düşük
8,6167
18:0010,2547
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0379
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2550
|
10,3153
En Düşük
10,2158
18:00501,22
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -2,33
|Açılış
|: 501,22
|
|Önceki Kapanış
|: 503,55
|
504,34
En Düşük
497,28
BIST En Aktif Hisseler18:00
|VBTYZ
|13,72
|46.296.795
|% 9,94
|
|DGGYO
|8,41
|2.447.572
|% 9,93
|
|EKIZ
|8,22
|2.186.561
|% 9,89
|
|SILVR
|6,49
|39.489.801
|% 9,81
|
|MARTI
|2,03
|29.139.511
|% 9,73
|
|AVHOL
|5,33
|10.352.012
|% -9,97
|
|FADE
|15,73
|45.896.243
|% -9,96
|
|EUKYO
|7,43
|4.674.266
|% -9,94
|
|DIRIT
|3,24
|324.231
|% -9,75
|
|TKURU
|197,50
|3.555.581
|% -9,36
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|THYAO
|13,24
|916.501.421
|% -2,43
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|EREGL
|18,19
|532.029.815
|% 0,78
|
|PETKM
|5,29
|516.845.152
|% -2,76
|
|YKBNK
|2,27
|441.180.741
|% -0,44
|
|GARAN
|8,64
|1.434.302.350
|% 1,29
|
|EKGYO
|1,81
|256.284.928
|% -2,16
|
|PEKGY
|1,13
|141.202.552
|% 2,73
|
|KRDMD
|7,18
|733.473.687
|% -0,55
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6342
|8,6380
|% -0,23
|
|Euro
|10,2452
|10,2547
|% -0,37
|
|Sterlin
|11,9507
|12,0106
|% -0,40
|
|Frank
|9,3912
|9,4478
|% -0,42
|
|Riyal
|2,2952
|2,3067
|% -0,27
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-3,53
|
|Altın Gr.
|501
|501
|-2,59
|
|Cumhuriyet
|3.300
|3.349
|-34,00
|
|Tam
|3.284
|3.367
|-34,25
|
|Yarım
|1.587
|1.629
|-16,57
|
|Çeyrek
|796
|814
|-8,28
|
|Gümüş.Ons
|26,15
|26,19
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|7,26
|7,27
|0,00
|
|B. Petrol
|74,80
|74,80
|-0,75
|