***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.07.2021 18:56
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.07.2021
Alım
500,00
3.492,50
14.07.2021
Satım
750,00
5.280,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951291
BIST
18:051.367
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 20,41
|Açılış
|: 1.349
|
|Önceki Kapanış
|: 1.347
|
1.369
En Düşük
1.349
18:058,5975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0218
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5950
|
8,6484
En Düşük
8,5754
18:0510,1714
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0072
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1500
|
10,2002
En Düşük
10,1321
18:05504,09
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 3,12
|Açılış
|: 504,09
|
|Önceki Kapanış
|: 500,97
|
505,44
En Düşük
499,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRYAT
|299,20
|51.263.801
|% 10,00
|
|KRTEK
|8,37
|15.998.582
|% 9,99
|
|VBTYZ
|14,43
|129.354.911
|% 9,98
|
|ALCAR
|267,10
|38.758.292
|% 9,96
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|DENGE
|1,08
|1.936.613
|% -6,09
|
|SILVR
|6,30
|24.073.128
|% -4,40
|
|TKURU
|207,00
|1.728.550
|% -3,72
|
|TIRE
|7,64
|16.028.434
|% -2,43
|
|YAPRK
|33,18
|27.651.159
|% -2,18
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|THYAO
|13,08
|611.515.032
|% -0,15
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,32
|386.382.497
|% 2,20
|
|GARAN
|8,43
|1.075.435.282
|% -0,24
|
|EKGYO
|1,81
|122.278.401
|% 1,12
|
|SASA
|31,16
|2.014.242.344
|% 9,95
|
|KRDMD
|7,27
|417.764.909
|% 2,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5908
|8,5975
|% -0,25
|
|Euro
|10,1612
|10,1714
|% 0,07
|
|Sterlin
|11,8720
|11,9316
|% 0,01
|
|Frank
|9,3538
|9,4102
|% 0,11
|
|Riyal
|2,2847
|2,2962
|% -0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|16,16
|
|Altın Gr.
|504
|504
|3,51
|
|Cumhuriyet
|3.333
|3.384
|18,00
|
|Tam
|3.317
|3.401
|18,81
|
|Yarım
|1.603
|1.645
|9,10
|
|Çeyrek
|804
|823
|4,55
|
|Gümüş.Ons
|26,16
|26,20
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|7,24
|7,24
|0,04
|
|B. Petrol
|74,82
|74,82
|-1,67
|