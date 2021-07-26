***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.07.2021 18:39
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.07.2021
Alım
299,00
2.078,05
26.07.2021
Satım
31,00
216,69
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951875
BIST
18:051.349
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,48
|Açılış
|: 1.356
|
|Önceki Kapanış
|: 1.352
|
1.363
En Düşük
1.346
18:058,5596
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0112
|Açılış
|: 8,5650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5850
|
8,6278
En Düşük
8,5408
18:0510,1166
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0490
|Açılış
|: 10,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0950
|
10,1777
En Düşük
10,0523
18:05494,88
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,59
|Açılış
|: 494,88
|
|Önceki Kapanış
|: 495,47
|
501,55
En Düşük
494,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EDIP
|5,06
|20.817.109
|% 10,00
|
|TKURU
|236,30
|4.722.866
|% 9,96
|
|RTALB
|22,74
|141.040.643
|% 9,96
|
|AGYO
|2,54
|27.516.879
|% 9,96
|
|YAYLA
|4,87
|41.906.914
|% 9,93
|
|MERIT
|17,55
|1.080.624
|% -10,00
|
|SELVA
|7,40
|53.257.988
|% -9,54
|
|TRILC
|28,60
|179.806.274
|% -8,27
|
|AYES
|17,01
|686.322
|% -8,05
|
|KSTUR
|234,70
|240.962
|% -7,96
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|THYAO
|12,31
|637.980.975
|% -3,30
|
|KRDMD
|7,41
|616.776.948
|% 2,07
|
|SASA
|29,68
|536.997.068
|% -0,74
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|GARAN
|8,15
|1.133.724.143
|% -1,45
|
|EKGYO
|1,81
|224.661.513
|% 1,12
|
|TSKB
|1,22
|139.486.424
|% -2,40
|
|PEKGY
|1,00
|94.668.763
|% -1,96
|
|PETKM
|5,42
|508.531.972
|% 2,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5553
|8,5596
|% 0,13
|
|Euro
|10,1088
|10,1166
|% 0,49
|
|Sterlin
|11,7883
|11,8474
|% 0,58
|
|Frank
|9,3026
|9,3587
|% 0,48
|
|Riyal
|2,2740
|2,2854
|% 0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.799
|-3,39
|
|Altın Gr.
|495
|495
|-0,39
|
|Cumhuriyet
|3.290
|3.339
|-8,00
|
|Tam
|3.270
|3.352
|-14,94
|
|Yarım
|1.580
|1.622
|-7,23
|
|Çeyrek
|793
|811
|-3,61
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,24
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|6,92
|6,93
|0,01
|
|B. Petrol
|73,41
|73,41
|-0,03
|