***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.09.2021 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.09.2021
Alım
940,00
6.503,60
15.09.2021
Satım
1.191,00
8.267,43
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964005
BIST
18:051.424
En Yüksek
|Değişim
|: -0,73%
|| -10,46
|Açılış
|: 1.434
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.441
En Düşük
1.420
18:058,4336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0020
|Açılış
|: 8,4330
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,4600
En Düşük
8,4156
18:059,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0037
|Açılış
|: 9,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0097
En Düşük
9,9512
18:05486,31
En Yüksek
|Değişim
|: -0,64%
|| -3,15
|Açılış
|: 486,31
|
|Önceki Kapanış
|: 489,47
|
490,42
En Düşük
485,98
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KARYE
|16,50
|20.833.021
|% 10,00
|
|OYLUM
|6,27
|23.026.500
|% 10,00
|
|YEOTK
|47,12
|485.079.125
|% 9,99
|
|YUNSA
|13,23
|23.383.726
|% 9,98
|
|BIOEN
|35,08
|400.064.202
|% 9,97
|
|DOGUB
|5,51
|22.070.721
|% -9,97
|
|KTSKR
|70,10
|2.396.579
|% -9,96
|
|ISKPL
|8,90
|65.555.436
|% -9,92
|
|SELVA
|8,27
|109.532.005
|% -9,91
|
|DIRIT
|5,85
|1.109.324
|% -9,86
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|TUPRS
|109,20
|1.163.660.610
|% 2,34
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|ORCAY
|19,50
|661.199.527
|% 2,31
|
|SISE
|8,38
|639.735.008
|% -1,41
|
|YKBNK
|2,47
|577.265.945
|% -0,40
|
|GARAN
|9,43
|1.378.729.385
|% -1,36
|
|MRGYO
|1,12
|162.265.649
|% -3,45
|
|ODAS
|1,44
|179.876.656
|% -1,37
|
|KRDMD
|6,97
|725.558.934
|% -1,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4290
|8,4336
|% 0,02
|
|Euro
|9,9625
|9,9696
|% 0,03
|
|Sterlin
|11,6327
|11,6910
|% 0,18
|
|Frank
|9,1329
|9,1880
|% 0,02
|
|Riyal
|2,2418
|2,2530
|% -0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.794
|-11,06
|
|Altın Gr.
|487
|487
|-2,72
|
|Cumhuriyet
|3.226
|3.275
|-1,00
|
|Tam
|3.211
|3.292
|-2,16
|
|Yarım
|1.552
|1.592
|-1,04
|
|Çeyrek
|778
|796
|-0,52
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,03
|
|B. Petrol
|75,51
|75,51
|1,91
|