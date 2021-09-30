***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.09.2021 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.09.2021
Alım
250,00
1.680,00
30.09.2021
Satım
250,00
1.685,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965965
BIST
18:051.406
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.406
|
1.409
En Düşük
1.386
18:058,8688
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0193
|Açılış
|: 8,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,8958
En Düşük
8,8634
18:0510,2806
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0265
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3222
En Düşük
10,2649
18:05500,28
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,47
|Açılış
|: 500,28
|
|Önceki Kapanış
|: 501,75
|
502,39
En Düşük
500,01
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VBTYZ
|20,74
|53.653.103
|% 9,97
|
|SAYAS
|22,32
|29.937.604
|% 9,95
|
|KARYE
|15,91
|99.464.936
|% 9,95
|
|ATAGY
|4,32
|28.645.691
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.527.873
|% 9,91
|
|RALYH
|5,87
|498.298
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|214.083.979
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.486.181
|% -9,93
|
|GARFA
|11,70
|5.364.546
|% -9,79
|
|YEOTK
|77,10
|70.357.744
|% -9,35
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|THYAO
|13,95
|1.069.264.932
|% 1,23
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|TUPRS
|114,60
|906.148.791
|% 1,69
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,41
|660.365.429
|% 1,69
|
|GARAN
|9,24
|2.274.117.286
|% 1,99
|
|AKBNK
|5,33
|753.480.479
|% 1,72
|
|SISE
|8,19
|947.127.384
|% 0,24
|
|ODAS
|1,37
|148.022.380
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8613
|8,8688
|% -0,22
|
|Euro
|10,2682
|10,2806
|% -0,26
|
|Sterlin
|11,9173
|11,9770
|% -0,12
|
|Frank
|9,4937
|9,5509
|% -0,01
|
|Riyal
|2,3616
|2,3735
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.751
|1.752
|-5,38
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-1,47
|
|Cumhuriyet
|3.301
|3.351
|27,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|30,18
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|14,60
|
|Çeyrek
|796
|815
|7,30
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,06
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,29
|-0,05
|
|B. Petrol
|78,26
|78,26
|-0,05
|