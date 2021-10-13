***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.10.2021 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.10.2021
Alım
1.000,00
7.000,00
13.10.2021
Satım
500,00
3.500,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/970432
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -3,28
|Açılış
|: 1.421
|
|Önceki Kapanış
|: 1.417
|
1.432
En Düşük
1.408
18:059,0741
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0390
|Açılış
|: 9,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0150
|
9,1062
En Düşük
9,0017
18:0510,5207
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0895
|Açılış
|: 10,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 10,4000
|
10,5468
En Düşük
10,4123
18:05523,17
En Yüksek
|Değişim
|: 2,30%
|| 11,78
|Açılış
|: 523,45
|
|Önceki Kapanış
|: 511,38
|
523,91
En Düşük
510,84
BIST En Aktif Hisseler18:05
|LUKSK
|49,50
|9.719.745
|% 10,00
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|TDGYO
|7,09
|13.112.457
|% 9,92
|
|KTSKR
|33,00
|35.570.843
|% 7,00
|
|ISKUR
|353.000,00
|353.000
|% 6,97
|
|DOBUR
|34,16
|4.656.833
|% -9,96
|
|OYLUM
|7,10
|10.242.255
|% -9,90
|
|AKFGY
|6,11
|56.546.237
|% -9,88
|
|PRKAB
|19,30
|175.201.955
|% -9,39
|
|PENTA
|176,00
|11.174.886
|% -8,57
|
|FROTO
|177,60
|1.658.946.582
|% 9,97
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|THYAO
|14,26
|1.467.916.583
|% 1,86
|
|ASELS
|16,30
|1.401.633.126
|% -0,24
|
|TUPRS
|122,80
|975.340.230
|% -3,31
|
|EKGYO
|1,82
|671.226.885
|% -0,55
|
|YKBNK
|2,39
|516.975.786
|% -1,65
|
|GARAN
|9,38
|1.523.270.280
|% -1,26
|
|ODAS
|1,48
|222.489.025
|% -0,67
|
|KRDMD
|6,74
|905.712.229
|% -0,88
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,0679
|9,0741
|% 0,43
|
|Euro
|10,5084
|10,5207
|% 0,86
|
|Sterlin
|12,3412
|12,4031
|% 0,82
|
|Frank
|9,7636
|9,8224
|% 0,98
|
|Riyal
|2,4104
|2,4225
|% 0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|33,55
|
|Altın Gr.
|523
|523
|11,79
|
|Cumhuriyet
|3.453
|3.505
|58,00
|
|Tam
|3.434
|3.520
|56,44
|
|Yarım
|1.660
|1.703
|27,30
|
|Çeyrek
|832
|851
|13,65
|
|Gümüş.Ons
|23,13
|23,16
|0,58
|
|Gümüş Gr.
|6,74
|6,75
|0,19
|
|B. Petrol
|83,20
|83,20
|-0,22
|