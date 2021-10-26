***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
26.10.2021 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
26.10.2021
Alım
500,00
3.417,50
26.10.2021
Satım
250,00
1.712,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972581
BIST
10:321.514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,44
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.514
En Düşük
1.507
10:329,4844
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -0,0513
|Açılış
|: 9,5050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6050
|
9,5507
En Düşük
9,4610
10:3211,0342
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0328
|Açılış
|: 11,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,1022
En Düşük
11,0091
10:32544,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,96%
|| -5,26
|Açılış
|: 544,68
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
544,14
BIST En Aktif Hisseler10:32
|HEDEF
|2,84
|2.353.136
|% 9,65
|
|ZRGYO
|1,82
|38.065.954
|% 9,64
|
|SEKUR
|20,28
|9.275.378
|% 5,85
|
|ARMDA
|58,45
|895.614
|% 5,51
|
|SEYKM
|16,60
|10.052.690
|% 5,46
|
|KSTUR
|249,20
|98.185
|% -6,25
|
|AKMGY
|38,50
|658.385
|% -3,89
|
|BTCIM
|14,81
|8.112.661
|% -3,14
|
|ASELS
|16,44
|339.890.139
|% -3,12
|
|GRNYO
|2,69
|559.140
|% -2,89
|
|GARAN
|9,35
|391.755.020
|% 1,19
|
|ASELS
|16,44
|339.890.139
|% -3,12
|
|EREGL
|19,87
|293.672.488
|% -0,65
|
|BIMAS
|63,30
|269.510.632
|% 1,85
|
|KRDMD
|7,56
|199.419.017
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,63
|147.840.103
|% 1,15
|
|EKGYO
|1,97
|99.667.599
|% 0,00
|
|GARAN
|9,35
|391.755.020
|% 1,19
|
|SKBNK
|1,00
|37.993.973
|% 0,00
|
|GLYHO
|1,93
|62.158.784
|% 1,05
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4805
|9,4844
|% -0,54
|
|Euro
|11,0265
|11,0342
|% -0,30
|
|Sterlin
|12,9905
|13,0557
|% -0,77
|
|Frank
|10,2730
|10,3349
|% -0,56
|
|Riyal
|2,5181
|2,5307
|% -0,70
|
|10:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,84
|
|Altın Gr.
|546
|546
|-3,74
|
|Cumhuriyet
|3.611
|3.665
|-77,00
|
|Tam
|3.591
|3.681
|-77,88
|
|Yarım
|1.735
|1.781
|-37,67
|
|Çeyrek
|870
|890
|-18,84
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,34
|7,35
|-0,07
|
|B. Petrol
|84,82
|84,82
|-0,83
|