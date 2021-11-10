***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.11.2021 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.11.2021
Alım
250,00
1.737,50
10.11.2021
Satım
250,00
1.747,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976905
BIST
18:051.624
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 8,45
|Açılış
|: 1.618
|
|Önceki Kapanış
|: 1.616
|
1.627
En Düşük
1.604
18:059,8151
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0829
|Açılış
|: 9,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7180
|
9,8767
En Düşük
9,7204
18:0511,3026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0088
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,2600
|
11,4063
En Düşük
11,2653
18:05583,30
En Yüksek
|Değişim
|: 1,76%
|| 10,08
|Açılış
|: 583,30
|
|Önceki Kapanış
|: 573,22
|
589,95
En Düşük
570,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DOBUR
|93,00
|27.261.927
|% 9,99
|
|NUGYO
|11,47
|16.528.481
|% 9,97
|
|OYLUM
|8,05
|7.141.600
|% 9,97
|
|TURGG
|144,60
|14.864.328
|% 9,96
|
|DOAS
|37,76
|181.182.453
|% 9,96
|
|RALYH
|7,97
|77.518.798
|% -9,94
|
|DOKTA
|32,00
|9.704.159
|% -9,09
|
|SNPAM
|9,39
|355.382
|% -8,92
|
|KLMSN
|10,15
|34.124.913
|% -7,31
|
|SARKY
|16,98
|52.098.200
|% -6,96
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|THYAO
|18,13
|1.850.889.642
|% -0,17
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|SISE
|9,57
|1.731.978.070
|% 3,01
|
|PETKM
|7,25
|3.275.152.677
|% -0,14
|
|GARAN
|10,73
|3.737.287.302
|% 1,42
|
|TSPOR
|6,50
|1.832.266.310
|% 5,18
|
|YKBNK
|3,13
|847.149.681
|% 1,29
|
|EKGYO
|2,11
|551.361.115
|% -0,47
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,8087
|9,8151
|% 0,85
|
|Euro
|11,2910
|11,3026
|% 0,08
|
|Sterlin
|13,1493
|13,2152
|% -0,03
|
|Frank
|10,6428
|10,7069
|% 0,06
|
|Riyal
|2,6037
|2,6167
|% 0,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|20,76
|
|Altın Gr.
|585
|585
|11,40
|
|Cumhuriyet
|3.873
|3.931
|91,00
|
|Tam
|3.854
|3.952
|97,86
|
|Yarım
|1.863
|1.912
|47,34
|
|Çeyrek
|934
|956
|23,67
|
|Gümüş.Ons
|24,85
|24,89
|0,54
|
|Gümüş Gr.
|7,86
|7,86
|0,25
|
|B. Petrol
|83,58
|83,58
|-1,20
|