***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
29.11.2021 18:34
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
29.11.2021
Alım
500,00
3.540,00
29.11.2021
Satım
500,00
3.557,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980121
BIST
18:051.809
En Yüksek
|Değişim
|: 1,82%
|| 32,38
|Açılış
|: 1.783
|
|Önceki Kapanış
|: 1.776
|
1.812
En Düşük
1.777
18:0512,8448
En Yüksek
|Değişim
|: 3,85%
|| 0,4758
|Açılış
|: 12,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 12,3050
|
12,8619
En Düşük
12,3321
18:0514,5051
En Yüksek
|Değişim
|: 3,54%
|| 0,4961
|Açılış
|: 14,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,9200
|
14,5053
En Düşük
13,9221
18:05738,02
En Yüksek
|Değişim
|: 3,50%
|| 24,97
|Açılış
|: 737,88
|
|Önceki Kapanış
|: 713,05
|
739,84
En Düşük
707,61
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASGZ
|12,76
|485.241.716
|% 10,00
|
|RAYSG
|15,07
|7.611.292
|% 10,00
|
|LIDFA
|4,07
|39.801.795
|% 10,00
|
|KTSKR
|31,24
|58.541.612
|% 10,00
|
|ISBTR
|38.500,00
|1.638.500
|% 10,00
|
|PRKAB
|71,20
|297.187.378
|% -9,99
|
|DOBUR
|261,90
|37.341.720
|% -9,97
|
|IDEAS
|30,30
|41.744.593
|% -9,66
|
|DERIM
|7,78
|16.420.195
|% -7,60
|
|TETMT
|210,00
|6.346.647
|% -7,49
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|SASA
|42,96
|2.262.477.506
|% 8,98
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|ASELS
|22,74
|1.848.672.479
|% 9,96
|
|SISE
|12,29
|1.430.955.915
|% 2,93
|
|YKBNK
|3,17
|1.196.078.044
|% -0,63
|
|EKGYO
|2,26
|679.229.057
|% 1,80
|
|ODAS
|1,52
|319.788.989
|% -1,30
|
|GARAN
|11,40
|2.124.704.348
|% -0,35
|
|THYAO
|17,32
|3.097.347.195
|% 1,94
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|12,8289
|12,8448
|% 3,85
|
|Euro
|14,4478
|14,5051
|% 3,54
|
|Sterlin
|17,0264
|17,1118
|% 3,37
|
|Frank
|13,8297
|13,9130
|% 3,60
|
|Riyal
|3,4129
|3,4300
|% 3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-5,37
|
|Altın Gr.
|736
|736
|23,09
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|151,00
|
|Tam
|4.806
|4.932
|153,83
|
|Yarım
|2.323
|2.386
|74,41
|
|Çeyrek
|1.165
|1.193
|37,21
|
|Gümüş.Ons
|22,89
|22,91
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|9,44
|9,46
|0,26
|
|B. Petrol
|74,02
|74,02
|2,43
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSA
Yüzde 6.68 oranında artışla 27.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 130, 968 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 36, 95 artarak (% 1.93 ) 1, 951
-
17:58XU100
Endeks 1, 808 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 77 üstünde . İşlem hacmi 26, 502.00 milyon TL de
-
17:56ASELS
Yüzde 8.51 oranında artışla 22.44 lira fiyatla işlem gören hissede 71, 628, 655 adet işlem
-
17:55KRGYO
Yüzde 5.20 oranında artışla 6.07 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 792, 434 adet işlem