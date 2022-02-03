***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.02.2022 18:43
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.02.2022
Alım
250,00
1.700,00
03.02.2022
Satım
1,00
6,82
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999330
BIST
18:051.958
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 1.996
|
|Önceki Kapanış
|: 1.958
|
2.014
En Düşük
1.949
18:0513,5597
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0100
|Açılış
|: 13,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 13,5600
|
13,5824
En Düşük
13,5079
18:0515,5850
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0557
|Açılış
|: 15,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3200
|
15,5850
En Düşük
15,4824
18:05786,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 4,05
|Açılış
|: 786,99
|
|Önceki Kapanış
|: 782,73
|
791,07
En Düşük
778,60
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PARSN
|39,38
|152.339.635
|% 10,00
|
|PKENT
|369,20
|33.385.127
|% 9,98
|
|DESA
|9,40
|29.839.289
|% 9,94
|
|OZGYO
|2,26
|86.095.118
|% 9,71
|
|KONTR
|121,70
|363.143.486
|% 8,37
|
|DIRIT
|3,51
|509.004
|% -10,00
|
|PAMEL
|86,55
|5.424.379
|% -9,98
|
|ORCAY
|57,25
|29.460.519
|% -9,98
|
|SANEL
|13,19
|8.506.653
|% -9,97
|
|HURGZ
|2,01
|38.226.659
|% -9,87
|
|THYAO
|27,02
|2.997.413.972
|% -2,81
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|KRDMD
|11,23
|1.357.403.811
|% -4,02
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|YKBNK
|4,08
|1.970.309.838
|% -5,77
|
|TSKB
|1,56
|315.158.581
|% -3,11
|
|GARAN
|11,94
|1.890.794.547
|% -2,85
|
|EKGYO
|2,38
|372.008.436
|% -2,06
|
|AKBNK
|7,77
|980.315.582
|% -4,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5580
|13,5597
|% -0,07
|
|Euro
|15,5480
|15,5850
|% 0,36
|
|Sterlin
|18,3679
|18,4600
|% 0,75
|
|Frank
|14,6537
|14,7420
|% 0,36
|
|Riyal
|3,6016
|3,6197
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|0,95
|
|Altın Gr.
|787
|787
|4,26
|
|Cumhuriyet
|5.222
|5.301
|0,00
|
|Tam
|5.196
|5.328
|-1,42
|
|Yarım
|2.512
|2.577
|-0,69
|
|Çeyrek
|1.260
|1.289
|-0,34
|
|Gümüş.Ons
|22,49
|22,52
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|9,81
|9,82
|0,05
|
|B. Petrol
|91,62
|91,62
|0,65
|