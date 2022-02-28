***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
28.02.2022 18:49
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
28.02.2022
Alım
250,00
1.525,00
28.02.2022
Satım
500,00
3.055,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005349
BIST
18:051.946
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -6,21
|Açılış
|: 1.920
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952
|
1.957
En Düşük
1.912
18:0513,8887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0932
|Açılış
|: 13,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8420
|
14,1043
En Düşük
13,7333
18:0515,6349
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0045
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5800
|
15,8246
En Düşük
15,3823
18:05850,05
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 11,33
|Açılış
|: 850,05
|
|Önceki Kapanış
|: 838,71
|
872,78
En Düşük
839,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISBTR
|62.197,00
|1.092.074
|% 10,00
|
|ISKUR
|1.097.250,00
|1.097.250
|% 10,00
|
|ALCAR
|277,40
|36.769.978
|% 9,99
|
|KAPLM
|47,34
|2.062.013
|% 9,99
|
|EDATA
|22,10
|9.981.648
|% 9,95
|
|PKENT
|381,60
|11.812.415
|% -10,00
|
|AEFES
|24,16
|85.432.452
|% -9,99
|
|AGESA
|20,68
|5.142.033
|% -9,93
|
|IHYAY
|0,66
|12.299.459
|% -9,59
|
|EMNIS
|22,50
|414.360
|% -8,16
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EREGL
|31,08
|2.718.690.928
|% -0,26
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|TUPRS
|192,90
|1.673.701.589
|% 7,23
|
|GARAN
|11,08
|1.616.677.051
|% -2,64
|
|YKBNK
|3,58
|913.629.256
|% -2,45
|
|KRDMD
|11,73
|2.550.137.729
|% 3,62
|
|HUNER
|2,84
|507.893.890
|% 6,37
|
|THYAO
|25,62
|4.716.272.836
|% -6,15
|
|EKGYO
|1,99
|355.190.337
|% -2,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8545
|13,8887
|% 0,68
|
|Euro
|15,5565
|15,6349
|% 0,03
|
|Sterlin
|18,5146
|18,6075
|% 0,37
|
|Frank
|15,0443
|15,1349
|% 1,33
|
|Riyal
|3,6814
|3,6998
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.905
|1.906
|14,67
|
|Altın Gr.
|848
|849
|9,86
|
|Cumhuriyet
|5.660
|5.745
|43,00
|
|Tam
|5.633
|5.775
|43,48
|
|Yarım
|2.722
|2.794
|21,03
|
|Çeyrek
|1.366
|1.397
|10,52
|
|Gümüş.Ons
|24,42
|24,45
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|10,90
|10,91
|0,15
|
|B. Petrol
|97,84
|97,84
|3,72
|