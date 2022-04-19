***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
19.04.2022 18:43
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
19.04.2022
Alım
4.000,00
28.702,50
19.04.2022
Satım
3.750,00
27.047,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022181
BIST
18:052.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 8,93
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.491
18:0514,6600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0234
|Açılış
|: 14,6730
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6350
|
14,6755
En Düşük
14,6258
18:0515,8351
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0411
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,8615
En Düşük
15,7630
18:05921,92
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -9,46
|Açılış
|: 921,92
|
|Önceki Kapanış
|: 931,37
|
934,62
En Düşük
919,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SMRTG
|17,18
|323.293.783
|% 9,99
|
|DAGHL
|19,29
|10.247.049
|% 9,98
|
|AYEN
|15,87
|25.459.814
|% 9,98
|
|BOSSA
|45,50
|53.704.350
|% 9,96
|
|ARMDA
|105,00
|4.626.979
|% 9,95
|
|ISGYO
|11,07
|55.041.309
|% -10,00
|
|DESA
|12,81
|84.580.149
|% -9,98
|
|EDATA
|18,00
|64.783.047
|% -9,95
|
|AVGYO
|3,46
|37.294.642
|% -9,90
|
|PEGYO
|1,46
|43.523.242
|% -9,88
|
|THYAO
|38,76
|4.804.028.160
|% 2,98
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|KRDMD
|16,40
|2.893.114.644
|% 1,61
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|SISE
|17,97
|2.238.322.889
|% -0,55
|
|ODAS
|2,53
|1.458.501.509
|% 6,30
|
|TSKB
|2,00
|992.761.675
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,22
|2.588.754.111
|% -0,38
|
|EKGYO
|2,90
|1.118.456.251
|% 0,00
|
|GARAN
|14,18
|3.683.699.563
|% -1,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6488
|14,6507
|% 0,10
|
|Euro
|15,8181
|15,8323
|% 0,24
|
|Sterlin
|19,0136
|19,1090
|% 0,13
|
|Frank
|15,3731
|15,4658
|% -0,38
|
|Riyal
|3,8960
|3,9155
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.955
|1.956
|-23,29
|
|Altın Gr.
|922
|922
|-9,46
|
|Cumhuriyet
|6.150
|6.242
|-58,00
|
|Tam
|6.116
|6.268
|-62,31
|
|Yarım
|2.956
|3.032
|-30,14
|
|Çeyrek
|1.483
|1.516
|-15,08
|
|Gümüş.Ons
|25,25
|25,29
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|11,90
|11,91
|-0,27
|
|B. Petrol
|107
|107
|-5,69
|