***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.04.2022 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.04.2022
Alım
451,00
3.107,39
27.04.2022
Satım
455,00
3.144,05
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024442
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 33,13
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.454
En Düşük
2.399
18:0514,8227
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0241
|Açılış
|: 14,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8399
En Düşük
14,7775
18:0515,6650
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -0,0816
|Açılış
|: 15,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,5991
18:05899,19
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,17
|Açılış
|: 899,19
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
908,94
En Düşük
896,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|25,96
|1.516.973
|% 10,00
|
|LIDER
|23,56
|426.469.342
|% 9,99
|
|EPLAS
|19,26
|19.166.442
|% 9,99
|
|ACSEL
|47,42
|55.129.756
|% 9,97
|
|PKART
|17,11
|12.042.129
|% 9,96
|
|DAGHL
|27,92
|8.642.466
|% -9,99
|
|EUHOL
|2,55
|39.888.363
|% -9,89
|
|ALBRK
|1,30
|86.885.135
|% -9,56
|
|SAFKR
|7,09
|75.258.482
|% -9,45
|
|SILVR
|7,68
|44.426.748
|% -9,43
|
|THYAO
|40,50
|5.851.024.660
|% 3,58
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|EREGL
|34,34
|2.360.414.936
|% 3,81
|
|SISE
|17,82
|2.212.914.256
|% 1,19
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|EKGYO
|2,63
|1.242.432.537
|% 1,15
|
|YKBNK
|4,95
|1.668.853.593
|% 0,20
|
|ODAS
|2,48
|777.730.176
|% 4,64
|
|KRDMD
|15,27
|2.873.745.083
|% 4,23
|
|AKBNK
|9,15
|1.531.736.742
|% 1,33
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8121
|14,8151
|% 0,11
|
|Euro
|15,6491
|15,6623
|% -0,54
|
|Sterlin
|18,5656
|18,6587
|% 0,09
|
|Frank
|15,2405
|15,3323
|% -0,45
|
|Riyal
|3,9369
|3,9567
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|-17,48
|
|Altın Gr.
|899
|899
|-7,34
|
|Cumhuriyet
|6.003
|6.094
|-42,00
|
|Tam
|5.978
|6.127
|-40,79
|
|Yarım
|2.889
|2.964
|-19,73
|
|Çeyrek
|1.449
|1.482
|-9,86
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,15
|11,17
|-0,03
|
|B. Petrol
|104
|104
|-1,00
|