***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
30.05.2022 18:33
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
30.05.2022
Alım
1.000,00
7.870,00
30.05.2022
Satım
1.250,00
9.850,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033424
BIST
18:052.527
En Yüksek
|Değişim
|: 3,62%
|| 88,31
|Açılış
|: 2.467
|
|Önceki Kapanış
|: 2.439
|
2.539
En Düşük
2.467
18:0516,3920
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 0,2009
|Açılış
|: 16,3730
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2950
|
16,3980
En Düşük
16,2359
18:0517,6881
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2793
|Açılış
|: 17,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4700
|
17,6900
En Düşük
17,4021
18:05978,76
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 13,48
|Açılış
|: 978,73
|
|Önceki Kapanış
|: 965,28
|
981,25
En Düşük
966,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|EGEPO
|9,46
|16.245.427
|% 10,00
|
|ESCOM
|14,75
|36.041.464
|% 9,99
|
|MZHLD
|66,60
|19.446.280
|% 9,99
|
|OZRDN
|10,68
|2.797.286
|% 9,99
|
|TDGYO
|6,84
|12.228.549
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,47
|413.511.480
|% -9,85
|
|DAGHL
|25,82
|8.980.784
|% -9,40
|
|RODRG
|16,35
|6.369.906
|% -7,10
|
|SERVE
|24,00
|1.701.696
|% -5,51
|
|THYAO
|49,52
|5.910.038.904
|% 10,00
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EREGL
|34,74
|2.649.300.621
|% 5,66
|
|SAHOL
|21,24
|2.633.663.325
|% 4,53
|
|SISE
|21,06
|2.461.671.717
|% 3,24
|
|KARSN
|7,27
|2.747.441.823
|% 5,82
|
|EKGYO
|2,69
|811.165.397
|% 4,26
|
|YKBNK
|4,55
|1.044.590.809
|% 2,48
|
|DOHOL
|3,95
|855.284.329
|% 3,67
|
|HALKB
|5,76
|1.113.650.143
|% 2,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3866
|16,3903
|% 1,23
|
|Euro
|17,6668
|17,6933
|% 1,63
|
|Sterlin
|20,6755
|20,7792
|% 1,39
|
|Frank
|17,0557
|17,1585
|% 1,26
|
|Riyal
|4,3570
|4,3789
|% 1,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|3,08
|
|Altın Gr.
|979
|979
|13,68
|
|Cumhuriyet
|6.497
|6.595
|40,00
|
|Tam
|6.467
|6.628
|38,22
|
|Yarım
|3.125
|3.206
|18,48
|
|Çeyrek
|1.568
|1.603
|9,24
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,00
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|11,59
|11,61
|0,08
|
|B. Petrol
|117
|117
|1,14
|
Seans Raporu
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