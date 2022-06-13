***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
13.06.2022 18:36
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
13.06.2022
Alım
1.500,00
11.065,00
13.06.2022
Satım
1.500,00
11.160,00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037019
BIST
18:052.510
En Yüksek
|Değişim
|: -1,30%
|| -32,96
|Açılış
|: 2.540
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.552
En Düşük
2.506
18:0517,2312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1208
|Açılış
|: 17,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,0450
|
17,2801
En Düşük
17,0425
18:0518,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0531
|Açılış
|: 18,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,2021
En Düşük
17,8779
18:051.012,01
En Yüksek
|Değişim
|: -1,74%
|| -17,94
|Açılış
|: 1.012,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.029,96
|
1.043,05
En Düşük
1.011,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EUREN
|23,76
|392.328.705
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,15
|71.675.198
|% 10,00
|
|PENTA
|430,60
|58.527.174
|% 9,99
|
|DOBUR
|48,92
|13.305.490
|% 9,98
|
|FONET
|14,35
|156.310.358
|% 9,96
|
|TSGYO
|5,48
|73.707.772
|% -9,87
|
|DAGHL
|25,04
|3.744.662
|% -8,28
|
|GESAN
|30,30
|196.552.012
|% -7,57
|
|TMSN
|29,76
|324.237.177
|% -7,35
|
|CRFSA
|35,80
|199.119.258
|% -6,92
|
|THYAO
|47,00
|5.756.766.917
|% 0,64
|
|EREGL
|31,14
|2.871.984.526
|% -6,32
|
|SISE
|22,16
|2.230.026.560
|% -0,27
|
|KRDMD
|13,15
|1.615.216.104
|% -6,00
|
|SASA
|42,62
|1.383.409.278
|% -3,05
|
|EKGYO
|2,59
|698.645.614
|% 0,00
|
|SEGYO
|1,18
|290.756.622
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,73
|1.011.451.700
|% -0,42
|
|DOHOL
|4,06
|751.117.103
|% 0,25
|
|ODAS
|2,82
|473.838.561
|% -3,42
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2281
|17,2312
|% 0,71
|
|Euro
|18,0210
|18,0647
|% 0,29
|
|Sterlin
|20,8833
|20,9881
|% -0,58
|
|Frank
|17,2238
|17,3276
|% -0,13
|
|Riyal
|4,5809
|4,6039
|% 0,74
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.826
|1.827
|-45,26
|
|Altın Gr.
|1.013
|1.013
|-17,03
|
|Cumhuriyet
|6.748
|6.850
|-57,00
|
|Tam
|6.707
|6.839
|-101,00
|
|Yarım
|3.292
|3.345
|-50,00
|
|Çeyrek
|1.649
|1.672
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|21,23
|21,26
|-0,66
|
|Gümüş Gr.
|11,78
|11,79
|-0,27
|
|B. Petrol
|122
|122
|0,31
|