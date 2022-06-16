***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.06.2022 19:04
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.06.2022
Alım
500.00
3,505.00
16.06.2022
Satım
502.00
3,521.44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037804
BIST
18:052.485
En Yüksek
|Değişim
|: -1,81%
|| -45,75
|Açılış
|: 2.536
|
|Önceki Kapanış
|: 2.531
|
2.544
En Düşük
2.469
18:0517,2927
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0550
|Açılış
|: 17,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2950
|
17,3261
En Düşük
17,1975
18:0518,3340
En Yüksek
|Değişim
|: 1,74%
|| 0,3144
|Açılış
|: 18,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0300
|
18,3768
En Düşük
17,9707
18:051.028,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 13,01
|Açılış
|: 1.028,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,60
|
1.030,59
En Düşük
1.010,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UFUK
|73,70
|10.966.940
|% 10,00
|
|SANEL
|6,16
|6.069.240
|% 10,00
|
|PRDGS
|2,76
|12.992.482
|% 9,96
|
|YGGYO
|22,38
|23.631.078
|% 9,92
|
|TSGYO
|4,89
|134.383.318
|% 9,89
|
|FONET
|13,35
|154.278.023
|% -9,98
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|MEGAP
|5,85
|78.712.118
|% -9,58
|
|DOBUR
|51,45
|4.461.828
|% -6,45
|
|PENTA
|426,00
|34.722.782
|% -6,37
|
|THYAO
|47,34
|5.241.743.643
|% -2,27
|
|SASA
|45,44
|3.237.929.436
|% 1,61
|
|EREGL
|29,20
|2.886.736.161
|% -2,54
|
|SISE
|21,06
|1.860.406.076
|% -3,39
|
|KRDMD
|12,96
|1.344.319.725
|% -1,82
|
|YKBNK
|4,65
|1.017.832.211
|% -2,31
|
|EKGYO
|2,55
|551.752.845
|% -1,92
|
|ODAS
|3,02
|552.894.333
|% 3,07
|
|DOHOL
|3,90
|685.494.688
|% -5,11
|
|ISCTR
|4,71
|790.639.533
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2833
|17,2853
|% 0,28
|
|Euro
|18,2916
|18,3479
|% 1,82
|
|Sterlin
|21,3539
|21,4610
|% 2,15
|
|Frank
|17,8636
|17,9713
|% 3,52
|
|Riyal
|4,5944
|4,6175
|% 0,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|14,88
|
|Altın Gr.
|1.027
|1.027
|11,71
|
|Cumhuriyet
|6.762
|6.864
|24,00
|
|Tam
|6.799
|6.926
|55,00
|
|Yarım
|3.338
|3.388
|27,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,87
|21,90
|0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,19
|12,20
|0,19
|
|B. Petrol
|120
|120
|1,11
|