***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
05.07.2022 18:31
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
05.07.2022
Alım
4,000.00
40,247.50
05.07.2022
Satım
4,124.00
41,665.88
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1041820
BIST
18:052.371
En Yüksek
|Değişim
|: -1,44%
|| -34,73
|Açılış
|: 2.418
|
|Önceki Kapanış
|: 2.406
|
2.426
En Düşük
2.359
18:0516,9844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,94%
|| 0,1582
|Açılış
|: 17,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8450
|
17,0624
En Düşük
16,7799
18:0517,4356
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,1012
|Açılış
|: 17,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5850
|
17,6240
En Düşük
17,3893
18:05964,33
En Yüksek
|Değişim
|: -1,37%
|| -13,44
|Açılış
|: 964,33
|
|Önceki Kapanış
|: 977,78
|
988,46
En Düşük
964,08
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GEREL
|4,62
|49.307.907
|% 10,00
|
|RTALB
|7,02
|79.492.897
|% 9,86
|
|GZNMI
|46,20
|39.019.224
|% 9,79
|
|CANTE
|43,28
|53.146.803
|% 8,20
|
|OYAYO
|10,29
|15.063.625
|% 8,20
|
|ULUSE
|207,00
|14.281.464
|% -10,00
|
|BERA
|14,31
|472.695.854
|% -6,96
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|OZKGY
|5,79
|41.552.356
|% -6,61
|
|BASCM
|3,41
|211.812
|% -6,58
|
|THYAO
|47,00
|4.444.391.609
|% -1,43
|
|SISE
|21,00
|1.755.556.484
|% -0,94
|
|EREGL
|26,08
|1.731.666.761
|% 0,46
|
|HEKTS
|30,54
|1.533.130.897
|% 6,04
|
|SASA
|39,64
|1.355.249.207
|% -2,12
|
|EKGYO
|2,79
|1.191.104.372
|% -1,41
|
|YKBNK
|4,17
|986.300.748
|% -2,57
|
|ODAS
|2,78
|563.031.383
|% 1,83
|
|TSKB
|1,94
|221.571.401
|% -2,02
|
|ISCTR
|4,40
|461.283.080
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,9774
|16,9844
|% 0,94
|
|Euro
|17,4066
|17,4356
|% -0,58
|
|Sterlin
|20,1557
|20,2568
|% -0,64
|
|Frank
|17,4483
|17,5534
|% 0,17
|
|Riyal
|4,5097
|4,5324
|% 0,98
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.765
|1.766
|-42,59
|
|Altın Gr.
|965
|965
|-12,81
|
|Cumhuriyet
|6.489
|6.587
|-52,00
|
|Tam
|6.472
|6.586
|-40,00
|
|Yarım
|3.168
|3.221
|-19,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.610
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,16
|-0,83
|
|Gümüş Gr.
|10,45
|10,47
|-0,34
|
|B. Petrol
|104
|104
|-9,68
|