***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.07.2022 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.07.2022
Alım
4,629.00
48,755.47
07.07.2022
Satım
4,114.00
43,558.26
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1043346
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,3112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0957
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6190
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0710
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05968,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 5,85
|Açılış
|: 968,56
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2943
|17,3112
|% 0,56
|
|Euro
|17,5868
|17,6190
|% 0,40
|
|Sterlin
|20,7252
|20,8291
|% 1,29
|
|Frank
|17,7124
|17,8191
|% 0,29
|
|Riyal
|4,5969
|4,6200
|% 0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.741
|2,27
|
|Altın Gr.
|966
|966
|3,63
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.471
|6.574
|-34,00
|
|Yarım
|3.167
|3.214
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.607
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|19,24
|19,27
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|10,69
|10,70
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|5,48
|