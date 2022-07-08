***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
08.07.2022 13:24
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
08.07.2022
Alım
1.250,00
12.605,00
08.07.2022
Satım
1.580,00
15.950,32
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1044551
BIST
12:352.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 8,46
|Açılış
|: 2.425
|
|Önceki Kapanış
|: 2.426
|
2.440
En Düşük
2.423
12:3517,3278
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0598
|Açılış
|: 17,3650
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2600
|
17,3278
En Düşük
17,1768
12:3517,5995
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0365
|Açılış
|: 17,6100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5700
|
17,6068
En Düşük
17,4369
12:35969,98
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 4,60
|Açılış
|: 969,98
|
|Önceki Kapanış
|: 965,38
|
970,84
En Düşük
961,56
BIST En Aktif Hisseler12:35
|GESAN
|52,25
|211.948.881
|% 10,00
|
|IHAAS
|26,98
|3.257.384
|% 9,94
|
|IZFAS
|2,71
|1.648.148
|% 9,72
|
|CANTE
|53,85
|29.579.859
|% 9,01
|
|KRGYO
|8,43
|39.086.948
|% 8,08
|
|ISKUR
|945.000,00
|945.000
|% -10,00
|
|EKIZ
|5,66
|62.904
|% -7,21
|
|IZINV
|16,96
|4.647.009
|% -5,15
|
|ISGYO
|15,14
|73.043.086
|% -5,14
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|THYAO
|49,54
|1.363.431.836
|% 0,69
|
|EREGL
|26,52
|656.960.071
|% 1,14
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|RUBNS
|14,53
|394.564.284
|% -3,90
|
|YKBNK
|4,26
|265.126.591
|% -1,39
|
|EKGYO
|2,83
|132.010.679
|% -0,35
|
|KRDMD
|10,79
|413.025.114
|% 2,18
|
|ODAS
|2,87
|97.351.689
|% 1,41
|
|SISE
|21,52
|639.053.797
|% 0,47
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3136
|17,3305
|% 0,36
|
|Euro
|17,5845
|17,5993
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7179
|20,8218
|% 0,17
|
|Frank
|17,6604
|17,7668
|% 0,12
|
|Riyal
|4,6002
|4,6232
|% 0,39
|
|12:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.741
|1.742
|1,31
|
|Altın Gr.
|970
|970
|4,60
|
|Cumhuriyet
|6.528
|6.627
|34,00
|
|Tam
|6.526
|6.620
|34,00
|
|Yarım
|3.194
|3.238
|18,00
|
|Çeyrek
|1.600
|1.615
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|19,14
|19,18
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,70
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,14
|