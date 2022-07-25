***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.07.2022 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.07.2022
Alım
1,250.00
11,630.00
25.07.2022
Satım
1,250.00
11,652.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047623
BIST
18:052.548
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 31,93
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.553
En Düşük
2.521
18:0517,7793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0072
|Açılış
|: 17,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8112
En Düşük
17,7709
18:0518,2374
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0362
|Açılış
|: 18,3100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2374
En Düşük
18,1884
18:05982,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -2,45
|Açılış
|: 982,54
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
996,11
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler18:05
|INTEM
|73,15
|38.583.665
|% 10,00
|
|BRKO
|1,87
|3.493.211
|% 10,00
|
|ASUZU
|211,50
|338.280.637
|% 9,98
|
|TMSN
|38,16
|314.219.259
|% 9,97
|
|MIPAZ
|7,28
|41.157.568
|% 9,97
|
|HEDEF
|7,83
|93.380.900
|% -10,00
|
|SANEL
|11,11
|4.153.418
|% -9,97
|
|SERVE
|30,00
|7.310.590
|% -7,64
|
|ULUUN
|23,78
|499.590.713
|% -5,78
|
|TIRE
|24,56
|76.513.582
|% -5,54
|
|THYAO
|49,54
|4.025.025.781
|% -1,02
|
|SISE
|21,24
|1.808.227.540
|% 1,43
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|AKBNK
|8,95
|1.039.468.113
|% 3,59
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.697.418.484
|% 0,32
|
|SKBNK
|1,49
|310.823.522
|% 9,56
|
|YKBNK
|4,81
|998.735.789
|% 3,00
|
|ODAS
|3,79
|680.415.470
|% 4,41
|
|TSKB
|2,43
|380.306.284
|% 3,85
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7832
|17,7850
|% 0,07
|
|Euro
|18,1658
|18,2209
|% 0,11
|
|Sterlin
|21,3599
|21,4670
|% 0,65
|
|Frank
|18,3593
|18,4699
|% -0,02
|
|Riyal
|4,7177
|4,7413
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.721
|-7,51
|
|Altın Gr.
|984
|984
|-1,21
|
|Cumhuriyet
|6.610
|6.710
|-5,00
|
|Tam
|6.605
|6.711
|-51,00
|
|Yarım
|3.218
|3.281
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.614
|1.640
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,41
|18,45
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|10,54
|10,56
|-0,06
|
|B. Petrol
|100
|100
|1,56
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 44 artarak (% 1.32 ) 2, 721
-
17:59
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, EKGYO
-
17:59XU100
Endeks 2, 547 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 19 üstünde . İşlem hacmi 26, 186.00 milyon TL de
-
17:59ISCTR
Yüzde 4.87 oranında artışla 5.17 lira fiyatla işlem gören hissede 129, 222, 598 adet işlem
-
17:58MEGAP
Yüzde 6.68 oranında artışla 6.39 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 414, 877 adet işlem