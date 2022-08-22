***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.08.2022 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.08.2022
Alım
1,000.00
9,085.00
22.08.2022
Satım
1,000.00
9,134.58
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1057641
BIST
18:053.062
En Yüksek
|Değişim
|: 1,40%
|| 42,29
|Açılış
|: 3.018
|
|Önceki Kapanış
|: 3.020
|
3.083
En Düşük
3.011
18:0518,0760
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0094
|Açılış
|: 18,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,1473
En Düşük
18,0434
18:0517,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -1,02%
|| -0,1857
|Açılış
|: 18,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2850
|
18,2246
En Düşük
17,9530
18:051.008,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,86
|Açılış
|: 1.008,40
|
|Önceki Kapanış
|: 1.016,26
|
1.018,53
En Düşük
1.006,86
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YYAPI
|1,32
|70.389.316
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,00
|693.055
|% 10,00
|
|CMBTN
|323,40
|71.557.646
|% 10,00
|
|HKTM
|14,64
|4.093.812
|% 9,99
|
|COSMO
|32,84
|3.647.041
|% 9,98
|
|UFUK
|65,25
|2.774.217
|% -9,88
|
|AZTEK
|13,25
|536.500.002
|% -8,56
|
|GZNMI
|38,02
|352.857.420
|% -7,90
|
|EMNIS
|46,00
|478.832
|% -7,07
|
|BRKO
|1,99
|1.854.669
|% -7,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|THYAO
|67,75
|5.211.995.710
|% -1,09
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|SASA
|52,95
|3.063.730.596
|% -0,09
|
|EKGYO
|3,88
|3.115.253.478
|% 6,01
|
|PETKM
|11,97
|6.689.446.911
|% 3,19
|
|YKBNK
|5,79
|2.898.624.142
|% 2,12
|
|AKBNK
|10,76
|3.391.999.763
|% 1,51
|
|DOHOL
|4,98
|1.395.663.757
|% 0,40
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0716
|18,0760
|% -0,05
|
|Euro
|17,9431
|17,9704
|% -1,02
|
|Sterlin
|21,2073
|21,3137
|% -0,58
|
|Frank
|18,6704
|18,7829
|% -0,57
|
|Riyal
|4,7986
|4,8227
|% -0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.734
|1.735
|-12,64
|
|Altın Gr.
|1.009
|1.009
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|6.771
|6.873
|-56,00
|
|Tam
|6.792
|6.874
|-63,00
|
|Yarım
|3.310
|3.361
|-31,00
|
|Çeyrek
|1.660
|1.680
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|19,00
|19,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|11,05
|11,06
|-0,03
|
|B. Petrol
|96,39
|96,39
|-0,33
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 3, 066 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 51 üstünde . İşlem hacmi 63, 684.00 milyon TL de
-
17:59ULAS
Yüzde 9.24 oranında artışla 4.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 345, 085 adet işlem
-
17:58PRDGS
Yüzde 9.83 oranında artışla 3.24 lira fiyatla işlem gören hissede 25, 513, 524 adet işlem
-
17:57TSKB
Yüzde 7.64 oranında artışla 4.37 lira fiyatla işlem gören hissede 66, 986, 058 adet işlem
-
17:56MAKIM
Yüzde 5.25 oranında artışla 16.64 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 192, 988 adet işlem