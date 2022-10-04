***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
04.10.2022 18:27
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
04.10.2022
Alım
500.00
4,327.50
04.10.2022
Satım
250.00
2,162.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067108
BIST
18:053.458
En Yüksek
|Değişim
|: 1,94%
|| 65,90
|Açılış
|: 3.436
|
|Önceki Kapanış
|: 3.392
|
3.481
En Düşük
3.400
18:0518,5882
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0381
|Açılış
|: 18,5550
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6115
En Düşük
18,3376
18:0518,5685
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 0,3415
|Açılış
|: 18,4300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,5810
En Düşük
18,1735
18:051.031,12
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 17,25
|Açılış
|: 1.031,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.013,87
|
1.032,38
En Düşük
1.004,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKSA
|66,00
|530.262.081
|% 10,00
|
|SEKFK
|8,37
|40.673.591
|% 9,99
|
|DERHL
|4,41
|103.486.450
|% 9,98
|
|DAPGM
|43,88
|48.580.543
|% 9,97
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|COSMO
|52,70
|2.758.065
|% -9,99
|
|EKIZ
|13,54
|2.599.261
|% -9,97
|
|KIMMR
|10,95
|44.764
|% -9,95
|
|AYES
|37,04
|1.388.438
|% -6,46
|
|TBORG
|22,00
|6.327.710
|% -6,38
|
|THYAO
|80,80
|8.415.459.129
|% 4,06
|
|AKBNK
|12,38
|3.978.552.885
|% -0,24
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|SASA
|78,40
|3.414.181.163
|% 9,96
|
|YKBNK
|7,74
|3.679.633.419
|% -0,39
|
|VAKBN
|7,58
|3.532.193.391
|% -0,52
|
|EKGYO
|4,21
|1.822.413.071
|% -0,71
|
|HALKB
|8,09
|2.931.409.545
|% 5,48
|
|TSKB
|2,60
|864.865.581
|% -1,89
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5615
|18,5889
|% 0,21
|
|Euro
|18,5440
|18,5702
|% 1,88
|
|Sterlin
|21,2053
|21,3116
|% 1,28
|
|Frank
|18,8832
|18,9969
|% 1,42
|
|Riyal
|4,9259
|4,9506
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.725
|1.725
|25,41
|
|Altın Gr.
|1.030
|1.030
|16,61
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|129,00
|
|Tam
|6.870
|6.963
|90,00
|
|Yarım
|3.347
|3.402
|45,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.701
|22,00
|
|Gümüş.Ons
|21,14
|21,16
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|12,58
|12,60
|0,24
|
|B. Petrol
|91,78
|91,78
|2,92
|