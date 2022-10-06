***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.10.2022 18:29
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.10.2022
Alım
116.00
998.76
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068478
BIST
18:053.554
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 69,43
|Açılış
|: 3.520
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.565
En Düşük
3.508
18:0518,5882
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0390
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6705
En Düşük
18,5492
18:0518,3186
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0442
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3400
|
18,5165
En Düşük
18,2641
18:051.022,96
En Yüksek
|Değişim
|: -0,23%
|| -2,39
|Açılış
|: 1.022,96
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,90
En Düşük
1.020,44
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AKENR
|3,31
|191.467.874
|% 9,97
|
|ERBOS
|153,50
|236.204.152
|% 9,96
|
|PKART
|22,08
|19.225.420
|% 9,96
|
|GOZDE
|11,27
|156.266.486
|% 9,95
|
|ELITE
|27,62
|49.677.370
|% 9,95
|
|INFO
|9,65
|8.866.922
|% -9,98
|
|EKIZ
|13,41
|2.038.902
|% -9,94
|
|KIMMR
|8,88
|9.860.405
|% -9,94
|
|SNPAM
|13,90
|695.377
|% -6,14
|
|SILVR
|24,98
|11.294.545
|% -4,87
|
|SASA
|85,20
|8.070.917.425
|% 2,96
|
|THYAO
|84,70
|6.068.194.881
|% -0,12
|
|SISE
|29,46
|4.844.093.236
|% 3,88
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|EKGYO
|4,30
|2.688.844.172
|% 1,90
|
|ZOREN
|4,65
|1.521.826.596
|% -1,90
|
|YKBNK
|8,14
|2.570.773.735
|% 4,23
|
|DOHOL
|5,34
|1.599.634.332
|% 4,50
|
|ISCTR
|8,35
|1.793.322.291
|% 2,71
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5729
|18,5820
|% -0,24
|
|Euro
|18,2960
|18,3142
|% -0,26
|
|Sterlin
|20,7187
|20,8226
|% -1,27
|
|Frank
|18,7059
|18,8186
|% -0,58
|
|Riyal
|4,9288
|4,9535
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.711
|1.712
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.023
|-2,73
|
|Cumhuriyet
|6.836
|6.939
|27,00
|
|Tam
|6.856
|6.922
|-22,00
|
|Yarım
|3.341
|3.384
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.673
|1.691
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|20,47
|20,50
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|12,23
|12,25
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,23
|94,23
|0,86
|