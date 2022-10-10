***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
10.10.2022 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
10.10.2022
Alım
540.00
4,644.40
10.10.2022
Satım
685.00
5,900.75
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1070312
BIST
18:053.582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 14,43
|Açılış
|: 3.574
|
|Önceki Kapanış
|: 3.568
|
3.602
En Düşük
3.565
18:0518,5856
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0304
|Açılış
|: 18,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6450
|
18,6724
En Düşük
18,5205
18:0518,0410
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -0,0607
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1400
|
18,1648
En Düşük
17,9996
18:05996,55
En Yüksek
|Değişim
|: -1,77%
|| -17,98
|Açılış
|: 996,55
|
|Önceki Kapanış
|: 1.014,53
|
1.019,99
En Düşük
995,27
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONTR
|82,50
|1.200.903.680
|% 10,00
|
|INVEO
|19,80
|86.345.463
|% 10,00
|
|SEYKM
|7,48
|81.015.836
|% 10,00
|
|ERCB
|42,48
|95.046.831
|% 9,99
|
|SANEL
|10,02
|4.548.718
|% 9,99
|
|MARTI
|4,50
|144.688.537
|% -10,00
|
|KIMMR
|7,20
|491.796
|% -10,00
|
|INFO
|7,83
|47.368.943
|% -9,90
|
|PRDGS
|4,37
|101.899.034
|% -5,62
|
|MOBTL
|2,87
|184.421.131
|% -5,59
|
|THYAO
|86,15
|6.388.944.278
|% 2,32
|
|ASELS
|32,78
|3.389.445.695
|% 4,13
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SASA
|85,75
|2.399.944.254
|% -1,49
|
|SISE
|30,04
|2.353.848.514
|% 0,94
|
|EKGYO
|4,32
|2.507.064.932
|% 0,47
|
|SKBNK
|1,71
|336.723.342
|% -3,39
|
|YKBNK
|8,05
|1.479.873.777
|% -1,11
|
|AKFGY
|3,81
|540.268.951
|% 9,17
|
|TSKB
|2,38
|350.794.356
|% -3,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5731
|18,5846
|% -0,17
|
|Euro
|18,0262
|18,0363
|% -0,36
|
|Sterlin
|20,4292
|20,5317
|% -0,73
|
|Frank
|18,4989
|18,6103
|% -0,77
|
|Riyal
|4,9285
|4,9532
|% -0,19
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.669
|1.670
|-25,55
|
|Altın Gr.
|996
|996
|-18,27
|
|Cumhuriyet
|6.712
|6.813
|-71,00
|
|Tam
|6.704
|6.777
|-154,00
|
|Yarım
|3.267
|3.313
|-75,00
|
|Çeyrek
|1.636
|1.656
|-38,00
|
|Gümüş.Ons
|19,57
|19,60
|-0,56
|
|Gümüş Gr.
|11,69
|11,71
|-0,36
|
|B. Petrol
|97,50
|97,50
|-0,42
|
Seans Raporu
18:05
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