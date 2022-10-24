***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.10.2022 18:38
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.10.2022
Alım
1,750.00
17,592.50
24.10.2022
Satım
1,500.00
15,057.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073698
BIST
18:053.978
En Yüksek
|Değişim
|: 1,09%
|| 42,88
|Açılış
|: 3.946
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
4.009
En Düşük
3.940
18:0518,6031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0218
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6900
|
18,6760
En Düşük
18,4725
18:0518,3793
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0488
|Açılış
|: 18,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4000
|
18,4256
En Düşük
18,2261
18:05987,39
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -3,08
|Açılış
|: 987,39
|
|Önceki Kapanış
|: 990,47
|
999,07
En Düşük
980,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|30,14
|1.766.053
|% 10,00
|
|BEYAZ
|15,40
|105.256.257
|% 10,00
|
|BFREN
|2.134,00
|96.196.925
|% 10,00
|
|FENER
|62,15
|371.130.478
|% 10,00
|
|KIMMR
|8,80
|7.866.378
|% 10,00
|
|CONSE
|8,19
|902.707.768
|% -10,00
|
|PENTA
|70,85
|252.628.640
|% -10,00
|
|ZEDUR
|31,40
|3.530.492
|% -9,98
|
|GESAN
|158,00
|1.415.686.342
|% -9,97
|
|ATSYH
|108,70
|5.326.588
|% -9,94
|
|THYAO
|99,50
|7.707.818.628
|% 1,58
|
|EREGL
|30,48
|3.744.020.179
|% 3,18
|
|SISE
|32,46
|3.123.573.265
|% 1,44
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|SASA
|100,00
|2.755.926.479
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,63
|2.168.385.497
|% -0,22
|
|YKBNK
|9,37
|2.361.598.414
|% -1,16
|
|TSKB
|2,90
|656.824.889
|% 0,00
|
|KRDMD
|12,58
|2.759.721.750
|% 2,11
|
|ODAS
|7,63
|1.580.750.697
|% -3,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5900
|18,6039
|% 0,12
|
|Euro
|18,3506
|18,3824
|% 0,28
|
|Sterlin
|20,9310
|21,0359
|% -0,05
|
|Frank
|18,5024
|18,6139
|% -0,26
|
|Riyal
|4,9334
|4,9582
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.652
|1.652
|-5,81
|
|Altın Gr.
|986
|986
|-4,30
|
|Cumhuriyet
|6.637
|6.738
|-40,00
|
|Tam
|6.649
|6.764
|55,00
|
|Yarım
|3.240
|3.302
|22,00
|
|Çeyrek
|1.625
|1.653
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,21
|19,24
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,46
|11,48
|-0,14
|
|B. Petrol
|91,06
|91,06
|-0,28
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59YESIL
Yüzde 9.95 oranında artışla 2.21 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 136, 185 adet işlem
-
17:57PNLSN
Yüzde 9.37 oranında artışla 21.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 862, 217 adet işlem
-
17:56MRGYO
Yüzde 9.97 oranında artışla 3.20 lira fiyatla işlem gören hissede 22, 901, 603 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, KOZAL, GARAN
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 74 artarak (% 1.46 ) 3, 528