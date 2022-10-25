***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
25.10.2022 18:38
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
25.10.2022
Alım
3,760.00
39,771.00
25.10.2022
Satım
3,271.00
34,430.73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074166
BIST
18:053.975
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -2,50
|Açılış
|: 3.983
|
|Önceki Kapanış
|: 3.978
|
4.011
En Düşük
3.928
18:0518,6041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0212
|Açılış
|: 18,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6378
En Düşük
18,5316
18:0518,5418
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 0,2101
|Açılış
|: 18,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3900
|
18,5773
En Düşük
18,2850
18:05990,17
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,84
|Açılış
|: 990,17
|
|Önceki Kapanış
|: 986,33
|
993,98
En Düşük
980,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TSPOR
|4,95
|285.853.875
|% 10,00
|
|AGYO
|8,36
|63.648.241
|% 10,00
|
|ULAS
|7,70
|10.196.363
|% 10,00
|
|DAPGM
|59,95
|96.657.702
|% 10,00
|
|SANEL
|11,66
|7.089.999
|% 10,00
|
|HUBVC
|12,78
|53.241.360
|% -10,00
|
|ALKA
|39,50
|240.812.079
|% -9,99
|
|COSMO
|75,20
|3.657.685
|% -9,99
|
|KUTPO
|55,25
|121.530.436
|% -9,94
|
|PENTA
|64,00
|106.418.847
|% -9,67
|
|THYAO
|100,50
|6.344.429.355
|% 1,01
|
|SISE
|33,82
|4.352.274.487
|% 4,19
|
|AKBNK
|15,52
|3.559.390.841
|% 0,39
|
|SASA
|105,00
|3.130.025.552
|% 5,00
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|SKBNK
|2,16
|1.284.358.084
|% 9,09
|
|TSKB
|3,18
|1.819.340.116
|% 9,66
|
|EKGYO
|4,53
|2.524.733.263
|% -2,16
|
|YKBNK
|9,52
|2.881.971.118
|% 1,60
|
|ISCTR
|9,88
|2.968.752.367
|% 2,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5943
|18,6041
|% 0,11
|
|Euro
|18,5189
|18,5418
|% 1,15
|
|Sterlin
|21,2504
|21,3570
|% 1,60
|
|Frank
|18,5859
|18,6979
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9311
|4,9558
|% -0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.656
|1.657
|6,71
|
|Altın Gr.
|990
|990
|3,49
|
|Cumhuriyet
|6.650
|6.750
|12,00
|
|Tam
|6.663
|6.764
|-5,00
|
|Yarım
|3.247
|3.304
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.628
|1.653
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,33
|19,35
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,03
|
|B. Petrol
|91,47
|91,47
|0,26
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ULAS
Yüzde 10.00 oranında artışla 7.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 182, 714 adet işlem
-
17:58DERHL
Yüzde 4.37 oranında artışla 6.68 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 359, 537 adet işlem
-
17:57ARENA
Yüzde 5.85 oranında artışla 17.36 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 982, 292 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 16 kaybederek (% -0.03 ) 3, 519
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ISGYO, BAYRK, KERVN, DOGUB, VKING, SKBNK, SILVR, AGYO, FENER, ERCB