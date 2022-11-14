***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.11.2022 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.11.2022
Alım
1,000.00
10,257.50
14.11.2022
Satım
1,000.00
10,275.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079873
BIST
17:594.570
En Yüksek
|Değişim
|: 2,57%
|| 114,67
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.571
En Düşük
4.450
17:5918,6115
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0666
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6422
En Düşük
18,5015
17:5919,2733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0531
|Açılış
|: 19,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2822
En Düşük
19,1054
17:591.060,77
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 6,60
|Açılış
|: 1.060,77
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.061,67
En Düşük
1.048,98
BIST En Aktif Hisseler17:59
|IEYHO
|1,87
|157.445.516
|% 10,00
|
|KRPLS
|10,56
|227.950.332
|% 10,00
|
|GZNMI
|52,80
|189.394.205
|% 10,00
|
|CONSE
|9,46
|339.798.411
|% 10,00
|
|KONTR
|178,20
|724.758.071
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|975.099.503
|% -9,93
|
|GLBMD
|10,20
|33.156.271
|% -6,85
|
|BRKO
|2,18
|1.138.064
|% -6,84
|
|FENER
|66,05
|409.157.479
|% -6,44
|
|SELVA
|11,78
|220.932.843
|% -5,15
|
|THYAO
|109,70
|8.996.284.014
|% -1,61
|
|ASELS
|41,70
|6.984.233.468
|% 7,31
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|EREGL
|37,34
|4.274.266.115
|% 2,30
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|EKGYO
|5,66
|2.920.438.000
|% 6,79
|
|ALBRK
|2,55
|1.107.504.728
|% 2,82
|
|PETKM
|15,26
|5.642.496.663
|% 7,24
|
|AKFGY
|4,49
|1.454.026.311
|% -0,88
|
|ODAS
|11,89
|3.301.777.359
|% 9,99
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6031
|18,6115
|% 0,36
|
|Euro
|19,2591
|19,2733
|% 0,28
|
|Sterlin
|21,8726
|21,9822
|% -0,12
|
|Frank
|19,6950
|19,8136
|% 0,31
|
|Riyal
|4,9359
|4,9607
|% 0,38
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|4,85
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.060
|5,94
|
|Cumhuriyet
|7.115
|7.121
|18,00
|
|Tam
|6.997
|7.136
|118,00
|
|Yarım
|3.398
|3.489
|58,00
|
|Çeyrek
|1.699
|1.744
|29,00
|
|Gümüş.Ons
|22,02
|22,04
|0,37
|
|Gümüş Gr.
|13,13
|13,15
|0,23
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|-2,65
|
Seans Raporu
17:59
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-
17:59KOZAL
Yüzde 8.40 oranında artışla 242.50 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 704, 652 adet işlem
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17:58CEMAS
Yüzde 5.42 oranında artışla 2.14 lira fiyatla işlem gören hissede 86, 083, 550 adet işlem
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17:57ODAS
Yüzde 8.33 oranında artışla 11.71 lira fiyatla işlem gören hissede 254, 154, 391 adet işlem
-
17:56BMSTL
Yüzde 5.77 oranında artışla 30.08 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 525, 185 adet işlem
-
17:55
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, TAVHL, TKFEN