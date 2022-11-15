***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
15.11.2022 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
15.11.2022
Alım
1,633.00
16,790.59
15.11.2022
Satım
1,883.00
19,394.33
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080163
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6206
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0170
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3378
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1173
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.060,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,64
|Açılış
|: 1.060,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6086
|18,6188
|% 0,08
|
|Euro
|19,3269
|19,3359
|% 0,60
|
|Sterlin
|22,0991
|22,2100
|% 1,35
|
|Frank
|19,6405
|19,7588
|% -0,05
|
|Riyal
|4,9369
|4,9617
|% 0,05
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.773
|1.773
|0,67
|
|Altın Gr.
|1.059
|1.060
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.028
|7.164
|30,00
|
|Yarım
|3.413
|3.502
|14,00
|
|Çeyrek
|1.707
|1.751
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,75
|21,79
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,00
|13,01
|-0,14
|
|B. Petrol
|92,31
|92,31
|-0,83
|
Seans Raporu
18:00
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17:57EDATA
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