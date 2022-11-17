***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
17.11.2022 18:54
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
17.11.2022
Alım
750.00
7,600.00
17.11.2022
Satım
750.00
7,605.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080984
BIST
18:054.507
En Yüksek
|Değişim
|: -3,45%
|| -161,28
|Açılış
|: 4.687
|
|Önceki Kapanış
|: 4.669
|
4.687
En Düşük
4.447
18:0518,6243
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0349
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6284
En Düşük
18,5493
18:0519,2378
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -0,0952
|Açılış
|: 19,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4100
|
19,3954
En Düşük
19,1931
18:051.053,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,86
|Açılış
|: 1.053,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,11
|
1.062,65
En Düşük
1.050,24
BIST En Aktif Hisseler18:05
|UZERB
|51,70
|1.207.537
|% 10,00
|
|MTRKS
|42,90
|138.210.173
|% 10,00
|
|ISSEN
|73,70
|147.517.649
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|75.539.904
|% 10,00
|
|SILVR
|23,76
|17.690.393
|% -10,00
|
|DOGUB
|7,74
|28.971.914
|% -10,00
|
|KMPUR
|136,20
|211.690.088
|% -9,98
|
|YEOTK
|98,30
|349.203.329
|% -9,98
|
|BARMA
|100,10
|77.719.903
|% -9,98
|
|KONTR
|194,10
|4.464.811.969
|% -9,97
|
|KOZAL
|261,40
|3.853.490.464
|% 6,65
|
|VAKBN
|9,27
|3.479.389.645
|% -9,91
|
|HALKB
|9,26
|3.300.735.653
|% -9,92
|
|ODAS
|11,44
|2.423.084.671
|% 2,88
|
|ODAS
|11,44
|2.423.084.671
|% 2,88
|
|ADESE
|1,23
|160.084.712
|% -2,38
|
|IHLGM
|1,04
|84.241.840
|% 0,00
|
|CONSE
|11,55
|688.506.798
|% 0,96
|
|MOBTL
|3,27
|168.617.168
|% -3,82
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6131
|18,6243
|% 0,19
|
|Euro
|19,2227
|19,2378
|% -0,49
|
|Sterlin
|21,8525
|21,9621
|% -1,06
|
|Frank
|19,4230
|19,5400
|% -0,92
|
|Riyal
|4,9379
|4,9626
|% 0,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.760
|1.760
|-14,09
|
|Altın Gr.
|1.053
|1.053
|-7,40
|
|Cumhuriyet
|7.024
|7.130
|-74,00
|
|Tam
|7.001
|7.127
|-35,00
|
|Yarım
|3.400
|3.484
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.700
|1.742
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|20,84
|20,86
|-0,60
|
|Gümüş Gr.
|12,44
|12,46
|-0,36
|
|B. Petrol
|91,35
|91,35
|-1,51
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GESAN
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