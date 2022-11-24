***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
24.11.2022 21:46
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
24.11.2022
Alım
827.00
9,251.48
24.11.2022
Satım
827.00
9,322.79
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082141
BIST
18:054.858
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 4.880
|
|Önceki Kapanış
|: 4.854
|
4.940
En Düşük
4.794
18:0518,6274
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0070
|Açılış
|: 18,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7200
|
18,6408
En Düşük
18,5826
18:0519,4074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0404
|Açılış
|: 19,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3300
|
19,4694
En Düşük
19,3406
18:051.051,81
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,77
|Açılış
|: 1.051,81
|
|Önceki Kapanış
|: 1.048,04
|
1.053,55
En Düşük
1.045,70
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DERIM
|10,34
|73.172.050
|% 10,00
|
|YESIL
|3,41
|81.105.527
|% 10,00
|
|YBTAS
|52.030,00
|2.185.260
|% 10,00
|
|MNDRS
|8,14
|120.588.957
|% 10,00
|
|IPEKE
|35,66
|1.014.668.756
|% 9,99
|
|SMRTG
|110,60
|136.602.824
|% -9,93
|
|YEOTK
|98,90
|219.462.344
|% -8,76
|
|KONTR
|193,00
|3.516.913.979
|% -8,53
|
|MIATK
|156,00
|195.487.780
|% -8,24
|
|IHEVA
|2,00
|101.438.876
|% -7,41
|
|THYAO
|111,60
|9.756.812.275
|% -0,80
|
|EREGL
|41,48
|7.653.333.279
|% 0,10
|
|ASELS
|45,90
|7.477.096.628
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|EKGYO
|6,33
|5.537.939.355
|% 4,11
|
|SKBNK
|2,62
|1.517.168.539
|% -1,87
|
|KRDMD
|14,41
|6.608.177.677
|% 3,67
|
|YKBNK
|11,73
|5.261.163.264
|% -2,41
|
|TSKB
|3,82
|1.546.863.155
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6247
|18,6274
|% 0,04
|
|Euro
|19,3813
|19,4074
|% 0,21
|
|Sterlin
|22,4994
|22,6122
|% 0,47
|
|Frank
|19,6663
|19,7848
|% -0,08
|
|Riyal
|4,9427
|4,9675
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.756
|4,25
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|3,10
|
|Cumhuriyet
|7.020
|7.127
|65,00
|
|Tam
|7.036
|7.108
|2,00
|
|Yarım
|3.423
|3.475
|1,00
|
|Çeyrek
|1.701
|1.737
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|21,48
|21,53
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|12,86
|12,89
|0,00
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,30
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59EUKYO
Yüzde 7.01 oranında artışla 4.58 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 808, 062 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 35, 01 artarak (% 0.66 ) 5, 302
-
17:58XU100
Endeks 4, 896 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 87 üstünde . İşlem hacmi 126, 343.00 milyon TL de
-
17:58PRKAB
Yüzde 4.01 oranında artışla 33.18 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 947, 179 adet işlem
-
17:57DERHL
Yüzde 9.91 oranında artışla 7.65 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 984, 979 adet işlem