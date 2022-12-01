***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
01.12.2022 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
01.12.2022
Alım
500.00
5,717.50
01.12.2022
Satım
250.00
2,857.50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083750
BIST
18:055.046
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 68,55
|Açılış
|: 5.046
|
|Önceki Kapanış
|: 4.978
|
5.092
En Düşük
5.002
18:0518,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0073
|Açılış
|: 18,6930
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6800
|
18,6918
En Düşük
18,5805
18:0519,5552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1577
|Açılış
|: 19,5900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3400
|
19,6338
En Düşük
19,3596
18:051.075,61
En Yüksek
|Değişim
|: 1,45%
|| 15,38
|Açılış
|: 1.075,61
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,23
|
1.080,95
En Düşük
1.057,29
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KOZAL
|404,80
|4.552.405.933
|% 10,00
|
|ADEL
|78,65
|23.877.585
|% 10,00
|
|BRLSM
|15,29
|261.147.758
|% 10,00
|
|AKMGY
|81,95
|29.072.552
|% 10,00
|
|CMENT
|84,15
|2.568.758
|% 10,00
|
|YONGA
|41,06
|3.324.551
|% -9,96
|
|EUYO
|4,49
|10.888.252
|% -8,55
|
|KERVN
|1,17
|647.969
|% -7,87
|
|KENT
|201,30
|4.338.454
|% -7,24
|
|KGYO
|29,80
|83.346.532
|% -6,52
|
|AKBNK
|17,43
|3.156.268.250
|% 0,69
|
|ALARK
|84,50
|1.024.749.074
|% 0,48
|
|ALKIM
|43,42
|678.886.080
|% 6,63
|
|AKSA
|87,25
|386.489.393
|% 2,17
|
|AEFES
|63,30
|329.550.260
|% -1,56
|
|AKBNK
|17,43
|3.156.268.250
|% 0,69
|
|AKGRT
|3,76
|179.024.521
|% -1,05
|
|ALKIM
|43,42
|678.886.080
|% 6,63
|
|AKENR
|5,52
|69.349.868
|% -1,08
|
|AFYON
|8,23
|103.936.129
|% -0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6288
|18,6389
|% 0,04
|
|Euro
|19,5440
|19,5544
|% 0,81
|
|Sterlin
|22,7656
|22,8798
|% 1,67
|
|Frank
|19,7318
|19,8506
|% 0,57
|
|Riyal
|4,9416
|4,9664
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.795
|1.796
|25,48
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.078
|17,41
|
|Cumhuriyet
|7.137
|7.245
|132,00
|
|Tam
|7.185
|7.253
|98,00
|
|Yarım
|3.485
|3.546
|48,00
|
|Çeyrek
|1.748
|1.772
|24,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|13,47
|13,49
|0,19
|
|B. Petrol
|88,83
|88,83
|1,86
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59SNICA
Yüzde 9.99 oranında artışla 35.46 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 905, 444 adet işlem
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17:58XU100
Endeks 5, 035 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 16 üstünde . İşlem hacmi 109, 371.00 milyon TL de
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17:58UFUK
Yüzde 6.88 oranında artışla 66.00 lira fiyatla işlem gören hissede 96, 664 adet işlem
-
17:57KLMSN
Yüzde 6.02 oranında artışla 24.32 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 683, 481 adet işlem
-
17:56YYAPI
Yüzde 9.91 oranında artışla 2.44 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 680, 569 adet işlem