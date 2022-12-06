***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
06.12.2022 18:41
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
06.12.2022
Alım
5,665.00
70,057.90
06.12.2022
Satım
5,415.00
67,387.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084976
BIST
18:055.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 42,37
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
18:0518,6308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0073
|Açılış
|: 18,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7150
|
18,7010
En Düşük
18,6015
18:0519,5210
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0278
|Açılış
|: 19,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7600
|
19,6388
En Düşük
19,5016
18:051.060,60
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.060,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.058,82
|
1.067,27
En Düşük
1.058,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BARMA
|122,10
|33.341.847
|% 10,00
|
|HKTM
|83,60
|74.466.887
|% 10,00
|
|AYES
|56,65
|2.689.082
|% 10,00
|
|BALAT
|15,97
|4.698.981
|% 9,99
|
|KSTUR
|348,00
|924.102
|% 9,99
|
|PEKGY
|3,33
|370.674.442
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|413.194.019
|% -9,98
|
|EUREN
|75,40
|1.627.901.026
|% -9,97
|
|UZERB
|133,00
|3.288.203
|% -9,95
|
|UFUK
|70,20
|7.081.077
|% -9,94
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|THYAO
|135,60
|9.349.278.315
|% -2,16
|
|EREGL
|42,58
|7.460.621.747
|% 0,33
|
|SISE
|40,36
|5.366.292.499
|% 4,45
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|KRDMD
|17,70
|14.635.845.194
|% 9,06
|
|EKGYO
|7,24
|4.255.227.323
|% -0,41
|
|ADESE
|1,83
|578.917.327
|% -1,08
|
|AKBNK
|16,23
|4.450.845.424
|% -0,31
|
|ISCTR
|10,21
|2.617.526.962
|% 0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6280
|18,6334
|% -0,03
|
|Euro
|19,5011
|19,5193
|% -0,15
|
|Sterlin
|22,5986
|22,7119
|% -0,12
|
|Frank
|19,7029
|19,8216
|% 0,13
|
|Riyal
|4,9423
|4,9671
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.769
|2,36
|
|Altın Gr.
|1.061
|1.061
|2,38
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.140
|7.198
|30,00
|
|Yarım
|3.458
|3.519
|14,00
|
|Çeyrek
|1.734
|1.759
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|22,06
|22,08
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|13,29
|13,31
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,09
|79,09
|-3,59
|
Seans Raporu
18:05
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17:57ATAGY
Yüzde 6.94 oranında artışla 5.24 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 188, 689 adet işlem
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17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TKFEN, GUBRF, PGSUS
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17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 45, 24 artarak (% 1.04 ) 4, 380
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17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : GLCVY, KSTUR, DGNMO, BARMA, DAGI, RHEAG, BRKSN, KRDMA, KRDMB, ERCB
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17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ALFAS, YESIL, PEKGY