***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
22.12.2022 18:28
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
22.12.2022
Alım
3,608.00
51,081.04
22.12.2022
Satım
3,368.00
48,018.44
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089278
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7496
18:051.071,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,76
|Açılış
|: 1.071,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.071,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6586
|18,6683
|% 0,04
|
|Euro
|19,7677
|19,8250
|% 0,05
|
|Sterlin
|22,3473
|22,4593
|% -0,61
|
|Frank
|19,9404
|20,0605
|% -0,57
|
|Riyal
|4,9470
|4,9719
|% 0,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.788
|1.788
|-26,38
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-16,66
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.239
|7.299
|-98,00
|
|Yarım
|3.506
|3.569
|-47,00
|
|Çeyrek
|1.758
|1.784
|-24,00
|
|Gümüş.Ons
|23,44
|23,48
|-0,51
|
|Gümüş Gr.
|14,04
|14,07
|-0,32
|
|B. Petrol
|81,31
|81,31
|-0,89
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
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17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
-
17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem