***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
27.12.2022 18:37
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
İlgili Şirketler [OYAYO]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz OYAK Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
27.12.2022
Alım
2,031.00
27,187.28
27.12.2022
Satım
2,043.00
27,427.73
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090361
BIST
18:055.435
En Yüksek
|Değişim
|: -1,26%
|| -69,58
|Açılış
|: 5.513
|
|Önceki Kapanış
|: 5.504
|
5.514
En Düşük
5.428
18:0518,6852
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,8015
En Düşük
18,6200
18:0519,9396
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0713
|Açılış
|: 19,9800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0100
|
20,0396
En Düşük
19,7979
18:051.089,69
En Yüksek
|Değişim
|: 1,00%
|| 10,76
|Açılış
|: 1.089,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.078,93
|
1.108,21
En Düşük
1.076,97
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ECZYT
|182,60
|252.976.027
|% 10,00
|
|ULUSE
|231,00
|33.988.551
|% 10,00
|
|COSMO
|105,10
|2.718.412
|% 9,99
|
|TERA
|14,64
|3.578.133
|% 9,99
|
|QNBFL
|132,10
|2.454.946
|% 9,99
|
|KRONT
|121,50
|20.657.397
|% -10,00
|
|IMASM
|243,00
|74.263.552
|% -10,00
|
|PLTUR
|19,28
|122.418.935
|% -9,99
|
|UZERB
|153,10
|54.304.217
|% -9,99
|
|PKENT
|167,20
|860.473.342
|% -9,96
|
|THYAO
|143,10
|9.142.366.444
|% -1,31
|
|KOZAL
|662,90
|6.469.016.859
|% 7,79
|
|TCELL
|38,62
|4.946.738.775
|% 3,26
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|AHGAZ
|96,55
|3.851.297.499
|% 9,97
|
|EKGYO
|8,31
|3.437.044.376
|% -2,81
|
|ISCTR
|12,99
|3.780.743.097
|% 0,08
|
|YKBNK
|11,81
|3.367.965.610
|% -2,40
|
|TSKB
|4,47
|1.059.414.486
|% -3,46
|
|PETKM
|19,73
|4.388.285.043
|% -3,66
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6772
|18,6852
|% 0,12
|
|Euro
|19,8740
|19,9396
|% 0,36
|
|Sterlin
|22,4186
|22,5310
|% -0,07
|
|Frank
|20,0386
|20,1593
|% 0,49
|
|Riyal
|4,9579
|4,9828
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.812
|1.813
|14,35
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.090
|11,43
|
|Cumhuriyet
|7.290
|7.400
|5,00
|
|Tam
|7.327
|7.410
|38,00
|
|Yarım
|3.548
|3.628
|18,00
|
|Çeyrek
|1.780
|1.813
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|14,45
|14,48
|0,23
|
|B. Petrol
|84,70
|84,70
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GARFA
Yüzde -4.36 oranında düşüşle 25.00 lira fiyatla işlem gören hissede 228, 278 adet işlem
-
17:58ISGYO
Yüzde -3.96 oranında düşüşle 10.18 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 619, 266 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -40, 7 kaybederek (% -0.84 ) 4, 818
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : QNBFL, ULUSE, COSMO, PARSN, BALAT, TERA, ADEL, BRKVY
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PLTUR, UZERB, SEKFK, PKENT, AYES, IMASM