***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
12.01.2023 18:40
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
12.01.2023
Alım
2,001.00
21,685.90
12.01.2023
Satım
2,450.00
26,237.01
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1101411
BIST
17:594.971
En Yüksek
|Değişim
|: 5,11%
|| 241,83
|Açılış
|: 4.850
|
|Önceki Kapanış
|: 4.729
|
4.977
En Düşük
4.601
17:5918,7808
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9380
|
18,7897
En Düşük
18,7082
17:5920,3050
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1148
|Açılış
|: 20,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3450
|
20,3626
En Düşük
20,1628
17:591.140,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 7,52
|Açılış
|: 1.140,28
|
|Önceki Kapanış
|: 1.132,76
|
1.148,22
En Düşük
1.129,35
BIST En Aktif Hisseler17:59
|KRDMA
|17,38
|366.863.621
|% 10,00
|
|ATSYH
|114,40
|5.712.684
|% 10,00
|
|SANKO
|23,78
|35.236.014
|% 9,99
|
|KRDMB
|17,34
|360.521.780
|% 9,96
|
|DOGUB
|12,37
|64.670.327
|% 9,96
|
|VKING
|27,00
|1.457.271
|% -9,94
|
|DURDO
|40,80
|34.143.605
|% -6,55
|
|EMNIS
|43,50
|614.528
|% -3,29
|
|MAKTK
|5,36
|53.052.719
|% -2,37
|
|KLNMA
|13,50
|1.751.825
|% -2,17
|
|THYAO
|135,80
|13.291.604.595
|% 8,38
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|EREGL
|39,58
|7.943.583.974
|% 7,44
|
|ASELS
|55,90
|6.034.438.845
|% 5,87
|
|KOZAL
|542,50
|5.693.381.356
|% 4,57
|
|EKGYO
|8,51
|4.741.797.532
|% 5,32
|
|KRDMD
|18,90
|8.634.721.667
|% 9,95
|
|YKBNK
|9,04
|3.356.634.150
|% 5,24
|
|SKBNK
|2,64
|871.078.236
|% 3,53
|
|PETKM
|17,42
|3.942.359.561
|% 4,50
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7785
|18,7808
|% 0,03
|
|Euro
|20,2926
|20,3052
|% 0,57
|
|Sterlin
|22,7785
|22,8927
|% 0,20
|
|Frank
|20,1447
|20,2661
|% 0,32
|
|Riyal
|4,9841
|5,0091
|% 0,02
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.888
|1.888
|11,37
|
|Altın Gr.
|1.141
|1.141
|8,26
|
|Cumhuriyet
|7.710
|7.826
|73,00
|
|Tam
|7.704
|7.770
|37,00
|
|Yarım
|3.751
|3.802
|19,00
|
|Çeyrek
|1.881
|1.901
|10,00
|
|Gümüş.Ons
|23,68
|23,71
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|14,33
|14,35
|0,21
|
|B. Petrol
|83,91
|83,91
|1,24
|