***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
16.01.2023 18:39
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
16.01.2023
Alım
2,257.00
24,958.05
16.01.2023
Satım
2,257.00
25,051.93
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1102678
BIST
18:055.208
En Yüksek
|Değişim
|: 4,47%
|| 222,81
|Açılış
|: 5.013
|
|Önceki Kapanış
|: 4.985
|
5.208
En Düşük
4.981
18:0518,7950
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0127
|Açılış
|: 19,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1250
|
18,8094
En Düşük
18,7572
18:0520,3434
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0075
|Açılış
|: 20,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6900
|
20,4474
En Düşük
20,2982
18:051.155,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -4,05
|Açılış
|: 1.155,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.159,98
|
1.165,44
En Düşük
1.154,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GUBRF
|292,70
|1.581.976.398
|% 10,00
|
|SDTTR
|75,35
|352.904.622
|% 10,00
|
|ONCSM
|41,14
|3.144.207
|% 10,00
|
|ARMDA
|307,00
|20.493.441
|% 10,00
|
|HALKB
|11,88
|723.769.272
|% 10,00
|
|ATSYH
|118,80
|3.565.637
|% -5,56
|
|POLTK
|1.640,00
|105.582.902
|% -4,66
|
|IMASM
|263,20
|26.895.002
|% -4,29
|
|KAREL
|18,00
|2.031.240
|% -3,74
|
|ULUFA
|7,39
|9.830.788
|% -3,27
|
|THYAO
|144,40
|9.813.045.150
|% 7,20
|
|EREGL
|41,02
|5.253.564.776
|% 1,64
|
|KOZAL
|574,00
|5.053.843.602
|% 8,10
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|TUPRS
|540,30
|4.553.359.673
|% 5,90
|
|EKGYO
|8,18
|4.508.677.325
|% 3,81
|
|ODAS
|8,97
|3.430.845.162
|% -2,92
|
|YKBNK
|9,73
|2.558.325.296
|% 5,65
|
|KRDMD
|18,93
|4.576.792.368
|% 1,39
|
|AKBNK
|17,27
|3.550.131.278
|% 4,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7877
|18,7950
|% 0,07
|
|Euro
|20,3336
|20,3434
|% -0,04
|
|Sterlin
|22,8579
|22,9725
|% -0,23
|
|Frank
|20,2093
|20,3311
|% 0,04
|
|Riyal
|4,9867
|5,0117
|% 0,03
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|-7,71
|
|Altın Gr.
|1.156
|1.156
|-3,83
|
|Cumhuriyet
|7.796
|7.914
|-62,00
|
|Tam
|7.828
|7.895
|85,00
|
|Yarım
|3.814
|3.863
|41,00
|
|Çeyrek
|1.913
|1.932
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|24,17
|24,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|14,60
|14,62
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,22
|84,22
|-1,06
|
Seans Raporu
18:05
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17:59PAMEL
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