***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
07.02.2023 18:29
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
07.02.2023
Alım
2,000.00
19,720.00
07.02.2023
Satım
1,750.00
17,291.97
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1110849
BIST
18:054.505
En Yüksek
|Değişim
|: -8,62%
|| -424,84
|Açılış
|: 4.904
|
|Önceki Kapanış
|: 4.930
|
4.904
En Düşük
4.485
18:0518,8329
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0082
|Açılış
|: 19,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1450
|
18,8373
En Düşük
18,7965
18:0520,2240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0257
|Açılış
|: 20,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5900
|
20,2240
En Düşük
20,1288
18:051.133,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,12
|Açılış
|: 1.133,12
|
|Önceki Kapanış
|: 1.131,99
|
1.136,70
En Düşük
1.130,80
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KONYA
|2.964,50
|302.370.375
|% 10,00
|
|NIBAS
|15,74
|100.513.938
|% 9,99
|
|CMBTN
|506,70
|115.481.320
|% 9,98
|
|OYAKC
|24,92
|2.314.635.355
|% 9,97
|
|AFYON
|7,84
|366.397.363
|% 9,96
|
|DOBUR
|48,96
|1.485.600
|% -10,00
|
|EYGYO
|15,84
|28.888.644
|% -10,00
|
|BURCE
|41,76
|6.048.604
|% -10,00
|
|CEOEM
|16,47
|10.012.701
|% -10,00
|
|CANTE
|64,80
|63.894.292
|% -10,00
|
|THYAO
|127,20
|6.282.520.280
|% -9,08
|
|ASELS
|52,95
|4.591.440.688
|% -9,95
|
|TUPRS
|522,70
|3.368.096.939
|% -9,71
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|KOZAL
|494,20
|2.744.387.328
|% -5,60
|
|KRDMD
|15,90
|3.221.417.327
|% -9,97
|
|EKGYO
|6,55
|1.114.251.104
|% -9,90
|
|YKBNK
|8,13
|1.125.597.295
|% -8,45
|
|AKBNK
|14,70
|1.807.507.624
|% -9,26
|
|BUCIM
|5,90
|605.190.766
|% 5,73
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8195
|18,8337
|% 0,05
|
|Euro
|20,1969
|20,2177
|% 0,10
|
|Sterlin
|22,6127
|22,7261
|% 0,05
|
|Frank
|20,3348
|20,4573
|% -0,02
|
|Riyal
|5,0018
|5,0269
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.874
|3,07
|
|Altın Gr.
|1.133
|1.133
|1,03
|
|Cumhuriyet
|7.653
|7.768
|-9,00
|
|Tam
|7.690
|7.763
|8,00
|
|Yarım
|3.757
|3.799
|4,00
|
|Çeyrek
|1.878
|1.899
|2,00
|
|Gümüş.Ons
|22,16
|22,19
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|13,40
|13,43
|-0,00
|
|B. Petrol
|84,08
|84,08
|-0,05
|
Seans Raporu
18:05
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17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KCHOL, TOASO, PGSUS
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BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -383, 73 kaybederek (% -8.70 ) 4, 028
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Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, NUHCM, AFYON, KONYA
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