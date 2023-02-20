***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
20.02.2023 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
20.02.2023
Alım
1,250.00
13,322.50
20.02.2023
Satım
1,000.00
10,760.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1115324
BIST
18:055.149
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 122,10
|Açılış
|: 5.052
|
|Önceki Kapanış
|: 5.027
|
5.173
En Düşük
5.014
18:0518,8667
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0046
|Açılış
|: 19,1730
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1350
|
18,9079
En Düşük
18,8103
18:0520,1581
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0157
|Açılış
|: 20,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,4400
|
20,2059
En Düşük
20,0600
18:051.116,79
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,27
|Açılış
|: 1.116,79
|
|Önceki Kapanış
|: 1.117,06
|
1.120,85
En Düşük
1.113,77
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YKSLN
|11,99
|36.483.726
|% 10,00
|
|PCILT
|23,76
|19.408.354
|% 10,00
|
|ODAS
|7,48
|544.578.492
|% 10,00
|
|CIMSA
|144,10
|783.869.171
|% 10,00
|
|CMBTN
|741,70
|38.955.840
|% 10,00
|
|ONCSM
|76,30
|56.350.536
|% -9,06
|
|BRKO
|4,86
|6.166.355
|% -7,25
|
|BVSAN
|37,90
|697.409.400
|% -7,20
|
|IHAAS
|125,30
|47.459.677
|% -6,49
|
|KUVVA
|41,88
|894.781
|% -4,82
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|SISE
|47,50
|5.377.532.537
|% 5,79
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|THYAO
|141,30
|4.261.091.703
|% 0,00
|
|TUPRS
|616,30
|3.532.179.590
|% -1,23
|
|EKGYO
|8,12
|2.655.003.645
|% 9,88
|
|EREGL
|49,32
|11.554.631.541
|% 9,26
|
|KRDMD
|22,80
|4.632.155.939
|% 9,93
|
|PETKM
|16,70
|2.559.109.629
|% 8,44
|
|AKBNK
|15,99
|2.403.492.755
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8583
|18,8625
|% 0,00
|
|Euro
|20,1575
|20,1635
|% -0,05
|
|Sterlin
|22,6252
|22,7386
|% -0,10
|
|Frank
|20,3457
|20,4683
|% 0,13
|
|Riyal
|5,0125
|5,0377
|% -0,08
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.841
|1.842
|-0,52
|
|Altın Gr.
|1.117
|1.117
|-0,02
|
|Cumhuriyet
|7.604
|7.719
|37,00
|
|Tam
|7.621
|7.680
|24,00
|
|Yarım
|3.723
|3.758
|12,00
|
|Çeyrek
|1.861
|1.879
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|21,77
|21,80
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,21
|13,23
|0,02
|
|B. Petrol
|83,85
|83,85
|0,85
|
Seans Raporu
18:05
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
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17:59OZKGY
Yüzde 6.50 oranında artışla 13.10 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 298, 797 adet işlem
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17:57KORDS
Yüzde 6.95 oranında artışla 76.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 422, 484 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 5, 146 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 36 üstünde . İşlem hacmi 69, 002.00 milyon TL de
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17:56CANTE
Yüzde 6.42 oranında artışla 65.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 031, 551 adet işlem