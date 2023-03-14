***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
14.03.2023 18:30
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
14.03.2023
Alım
500.00
5,190.00
14.03.2023
Satım
548.00
5,742.28
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1124641
BIST
17:595.207
En Yüksek
|Değişim
|: -2,18%
|| -115,87
|Açılış
|: 5.331
|
|Önceki Kapanış
|: 5.323
|
5.348
En Düşük
5.207
17:5918,9883
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0137
|Açılış
|: 19,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1930
|
18,9883
En Düşük
18,9692
17:5920,4208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0551
|Açılış
|: 20,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
20,4208
En Düşük
20,3613
17:591.161,61
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,20
|Açılış
|: 1.161,76
|
|Önceki Kapanış
|: 1.161,82
|
1.161,92
En Düşük
1.161,28
BIST En Aktif Hisseler17:59
|RYSAS
|27,72
|33.321.848
|% 10,00
|
|DGGYO
|23,98
|29.532.445
|% 10,00
|
|ARMDA
|412,50
|33.303.176
|% 10,00
|
|POLTK
|2.310,00
|115.237.483
|% 10,00
|
|DESPC
|17,39
|16.132.763
|% 9,99
|
|KNFRT
|15,77
|52.047.296
|% -9,99
|
|TETMT
|239,30
|47.066.995
|% -9,97
|
|YONGA
|31,48
|1.530.929
|% -9,95
|
|PENTA
|27,88
|753.091.322
|% -9,95
|
|MEPET
|4,84
|30.516.803
|% -9,87
|
|ASELS
|57,95
|5.750.208.557
|% 1,93
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|EREGL
|39,64
|5.348.801.656
|% -0,70
|
|ASTOR
|52,75
|4.896.269.520
|% -1,86
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|ISCTR
|14,37
|5.726.523.977
|% 1,41
|
|YKBNK
|11,13
|3.613.799.983
|% -0,09
|
|EKGYO
|7,56
|1.420.009.639
|% -4,79
|
|ODAS
|7,64
|1.248.156.713
|% -7,84
|
|SKBNK
|2,43
|362.168.670
|% -0,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,9680
|18,9872
|% 0,07
|
|Euro
|20,3614
|20,3746
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,9913
|23,1066
|% -0,06
|
|Frank
|20,6854
|20,8100
|% 0,03
|
|Riyal
|5,0373
|5,0626
|% -0,03
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-9,68
|
|Altın Gr.
|1.161
|1.161
|-0,35
|
|Cumhuriyet
|7.803
|7.921
|8,00
|
|Tam
|7.846
|7.925
|11,00
|
|Yarım
|3.833
|3.878
|6,00
|
|Çeyrek
|1.917
|1.939
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,68
|21,71
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,22
|13,25
|0,00
|
|B. Petrol
|77,44
|77,44
|-0,06
|