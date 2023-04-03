***OYYAT* *OYA* *OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
03.04.2023 20:51
***OYYAT******OYA******OYAYO*** OYAK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi )
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Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Piyasa Yapıcısı olduğumuz Oyak Yatırım Ortaklığı A.Ş. ile ilgili piyasa yapıcılığı kapsamında yapılan işlemlerin özeti aşağıdaki tabloda verilmektedir.
İşlem Tarihi
İşlem Niteliği
İşleme konu payların nominal tutarı (TL)
İşlem Tutarı (TL)
03.04.2023
Alım
1,250.00
14,162.50
03.04.2023
Satım
1,000.00
11,395.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1131338
BIST
18:054.839
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 26,53
|Açılış
|: 4.806
|
|Önceki Kapanış
|: 4.813
|
4.852
En Düşük
4.680
18:0519,2211
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0380
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4420
|
19,2211
En Düşük
19,1668
18:0520,9733
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0410
|Açılış
|: 21,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0600
|
20,9852
En Düşük
20,8986
18:051.225,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,57
|Açılış
|: 1.225,32
|
|Önceki Kapanış
|: 1.224,75
|
1.226,38
En Düşük
1.223,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|95,15
|1.739.098.145
|% 10,00
|
|RAYSG
|23,10
|30.750.092
|% 10,00
|
|ATSYH
|93,50
|7.394.074
|% 10,00
|
|OYAYO
|11,67
|29.065.840
|% 9,99
|
|BRKO
|4,63
|2.919.989
|% 9,98
|
|UZERB
|196,20
|2.877.345
|% -10,00
|
|BFREN
|4.413,30
|124.757.036
|% -10,00
|
|DGGYO
|38,66
|3.222.272
|% -9,97
|
|FENER
|51,95
|98.300.316
|% -9,97
|
|EMNIS
|37,28
|1.604.435
|% -9,95
|
|TUPRS
|564,40
|3.964.645.207
|% 6,47
|
|THYAO
|120,80
|3.432.922.029
|% 1,94
|
|EREGL
|35,30
|2.930.432.584
|% -0,28
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|SKBNK
|2,57
|877.800.169
|% 0,00
|
|ISCTR
|12,19
|2.601.747.811
|% 1,19
|
|EKGYO
|6,23
|1.061.170.254
|% 0,65
|
|AKFYE
|15,49
|2.564.026.086
|% -9,42
|
|YKBNK
|9,67
|1.340.886.114
|% 1,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1962
|19,2211
|% 0,20
|
|Euro
|20,9164
|21,0379
|% 0,50
|
|Sterlin
|23,7602
|23,8794
|% -0,01
|
|Frank
|20,9469
|21,0731
|% 0,00
|
|Riyal
|5,1044
|5,1300
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.985
|15,04
|
|Altın Gr.
|1.225
|1.225
|0,21
|
|Cumhuriyet
|8.256
|8.380
|50,00
|
|Tam
|8.287
|8.400
|-1,00
|
|Yarım
|4.063
|4.111
|0,00
|
|Çeyrek
|2.031
|2.055
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,96
|24,00
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|14,78
|14,81
|0,00
|
|B. Petrol
|84,77
|84,77
|-0,07
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NETAS
Yüzde 7.17 oranında artışla 28.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 813, 377 adet işlem
-
17:58XU100
Endeks 4, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 50, 718.00 milyon TL de
-
17:57GEREL
Yüzde 5.05 oranında artışla 17.47 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 576, 517 adet işlem
-
17:55SKTAS
Yüzde -4.44 oranında düşüşle 3.44 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 453, 363 adet işlem
-
17:54EKIZ
Yüzde -3.37 oranında düşüşle 13.77 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 303 adet işlem